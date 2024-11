L'Horoscope de la Semaine du 4 au 11 novembre - Découvrez tout ce qui vous attend !

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …

À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

Cette semaine, attention à la tromperie et à la fourberie, ami(e)s Bélier ! Cela peut concerner tous les domaines de votre vie... Interrogez-vous plutôt : tous les moyens sont-ils bons ? Qui fait (trop) le malin tombe dans le ravin. Misez plutôt sur la stratégie… vous en sortirez grandi !

Taureau

Cette semaine, on vous parle de travail d’équipe, ami(e)s Taureau ! Que vous décidiez de vous lancer ou d’arrêter une collaboration, c’est le bon moment pour établir des plans, des projets et travailler dur ! Vos efforts seront recompensés !

Gémeaux

À l’attaque, ami(e)s Gémeaux ! Cette semaine, vous avez un seul objectif : convaincre ! Vous partez bille en tête pour défendre vos intérêts… Pourquoi pas, si la cause est noble… Mais n’hésitez pas à bien penser votre stratégie...

Cancer

Une semaine de partage et de bonheur avec vos proches, ami(e)s Cancer ! Et ça tombe bien, car pour vous, la famille — qu’elle soit de sang ou de cœur — c’est sacré ! Profitez d’être bien entouré(e) !

Lion

Fougue ou patience cette semaine, ami(e)s Lion ? Les deux vous diront mon commandant ! Certes, vous avez de l’entrain, et c’est très bien, mais n’allez pas trop vite ; il vous faudra sûrement un peu de temps pour concrétiser cette passion...

Cette semaine, on vous recommande la prudence, ami(e)s Vierge ! Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, prenez du recul, mettez-vous en sécurité… Bientôt, des temps plus favorables vous permettront de quitter votre zone de confort !

Balance

Ouvrez votre cœur, ami(e)s Balance, mais pas trop… Sélectionnez bien à qui vous accordez votre confiance. Quand vous ne le sentez pas, fuyez… C’est une bonne semaine pour avancer en soi, dans son intériorité… Ne cédez surtout pas aux illusions.

Cette semaine, vous aurez sans doute envie de partager, ami(e)s Scorpion… Le partage a du bon, mais méfiez-vous de ne pas trop en faire. Si vous avez de vrais amis, vos véritables ennemis vous attendent aussi au tournant… N’oubliez pas votre monde intérieur ! Tout secret n’est pas fait pour être dévoilé. Prudence dans les signatures !

Sagittaire

Sortez de votre inertie, ami(e)s Sagittaire, au risque de le regretter… Cette semaine, vous devez apprendre à communiquer et à dire ce que vous pensez. Votre grand charisme pourrait vous aider à enfin jouer cartes sur table dans une relation, notamment sentimentale, et le résultat pourrait vous étonner.

Capricorne

Vous êtes bien, bien, bien cette semaine, ami(e)s Capricorne ! Vous trouvez parfaitement votre place… Vous avez besoin de lâcher prise et de vous délester d’une certaine douceur. Vous vous purifiez et vous reposez pour mieux repartir après. Continuez à avoir cette belle confiance en la vie et en votre bonne étoile. Tout vient à point…

Verseau

Cette semaine, on vous préconise la patience et la discipline, ami(e)s Verseau ! Ce n’est surtout pas le moment de vous éparpiller et de dilapider. On vous conseille au contraire de vous économiser, que ce soit sur le plan de votre énergie ou de vos finances, qui pourraient être sérieusement menacées si vous continuez à dépenser facilement… Serrez-vous la ceinture !

Poissons

Cette semaine, vous risquez de vous défaire de certaines relations ou de certains fardeaux, ami(e)s Poissons… et ce sera pour le mieux. Dirigez-vous vers la fiabilité et la lumière plutôt que de vous enfermer dans du vieux qui ne vous apporte que des regrets. Vous allez avancer et rebondir d’une façon surprenante en vous autorisant à quitter les situations toxiques !

Bonne semaine les ami(e)s !