Voici comment attirer la chance lors de la Nouvelle Lune et l'éclipse du 2 octobre !

La lune exerce, depuis la nuit des temps, un pouvoir fascinant. Marées et cycles, jardinage et agriculture, la lune influe sur la Terre, l’eau et… les hommes ? Très reliée aux cycles féminins et au Féminin sacré, la lune nous aide à retrouver le chemin du soi.

Une nouvelle lune, c’est lorsque le soleil et la lune sont côte à côte, qu’elles sont « conjointes », et c’est le moment parfait pour… S’aligner, à l’instar des astres, faire le point sur ses souhaits pour les manifester ! S’organiser, planifier et intentionner sont également des pratiques bénéfiques en nouvelle lune !

Cette nouvelle lune du 2 octobre est d’autant plus spéciale qu’elle coïncide avec une éclipse solaire. Le passé peut revenir en force pour… nous en libérer ! Vous trouverez ci-dessous un rituel de purification et de manifestation.

Cette nouvelle lune nous permet de dresser un état des lieux pour retrouver notre direction.

L’équilibre entre soi et les autres sera l’une des thématiques phares de cette nouvelle lune en Balance. Le Je – Le Nous… Un fort besoin d’introspection peut se faire sentir, et même la Balance, qui a tendance à faire passer l’autre avant soi, se priorise ! Pour tous les signes, le rapport à la communication peut être chamboulé ces jours-ci. C’est le temps de retrouver nos marques et nos nouvelles façons de fonctionner.

Une part de nous peut être désarçonnée, désappointée, sur nos propres désirs… L’enjeu de cette nouvelle lune sera de réfléchir à ses priorités et à ses souhaits… pour les manifester.

Nous vous proposons un rituel de nouvelle lune et d’éclipse pour vous aider à manifester la vie que vous souhaitez ! Ce rituel vous aidera à vous débarrasser des énergies dont vous n’avez plus besoin, pour vous libérer et aller vers le renouveau proposé par la nouvelle lune.

Le Rituel :

à pratiquer si possible à la lueur de la lune, mais vous pouvez le faire dans les 24 heures suivant la nouvelle lune (qui aura lieu à 20h37 le 02/10).

Préparer votre espace :

Prenez un moment seul(e), pour vous, dans le calme, afin de vous connecter à vos émotions et intuitions.

Rendez ce moment sacré à votre façon ; vous pouvez par exemple vous entourer de pierres, de cristaux, d’encens et de fleurs séchées, ou de ce que vous aimez. Si vous n’avez rien de tout ça, rassurez-vous, le plus important reste votre volonté et les intentions de votre cœur. À minima, l’espace où vous pratiquerez doit être propre et rangé !

Allumez une bougie si vous le pouvez (toujours sous votre surveillance, le feu n’est pas un jeu et peut être dangereux !). Vous pouvez aussi avoir recours à la fumigation (avec les mêmes règles de sécurité).

Le Rituel

Faites d’abord quelques respirations pour vous connecter à vous-même.

Commencez par noter sur une feuille ce dont vous aimeriez vous débarrasser, ce que vous aimeriez transformer. Par exemple : votre peur d’échouer, votre douleur au genou, votre obsession pour votre ex… votre belle-mère… ou plutôt la mauvaise relation que vous avez avec elle, car ici, nous ne proposons que de la magie blanche ! ;) Laissez venir tout ce qui vous traverse l’esprit !

Une fois votre liste dressée, débarrassez-vous-en en lisant, en conscience, chaque intention, intention par intention. Exemple : "Je me débarrasse du manque de confiance en moi… Je rends cette énergie qui m’a certainement aidé, mais qui n’a plus sa place avec moi ici et maintenant." « Je me libère de ma relation avec untel, cette relation m’a beaucoup apporté mais n’a plus sa place dans ma vie, je souhaite reprendre le cours de mon chemin et que X retrouve le sien. Que le meilleur arrive à chacun. » Le but de ce rituel est de vous libérer, faites-le avec respect et dans le calme, avec des intentions nobles. Si vous êtes toujours très en souffrance par rapport à une situation, prenez du recul. Un rituel doit être fait avec des intentions nobles, il ne s’agit sûrement pas de punir l’autre (ce serait aussi se punir soi-même, attention !).

En même temps que vous dites l’intention à haute voix : barrez, découpez votre intention, chiffonnez-la et jetez-la dans la cuvette, puis tirez la chasse ! (Vous pouvez aussi jetter vos papiers à la poubelle en vous débarassant de celle-ci au moment du rituel !)

Répétez le processus pour chacun de vos points. Vous pouvez crier, pleurer et décharger vos émotions en le faisant.

Une fois la libération terminée, prenez un moment pour expirer, visualisez tout ce que vous avez jeté et demandez à en être débarrassé(e).

Puis prenez une nouvelle feuille, où vous allez dresser une liste d’intentions – au présent et en conscience – de ce que vous voulez voir prendre place dans votre vie. Exemple : « J’ai confiance en moi. » – « Je n’ai plus peur du syndrome de l’imposteur. » – « J’attire à moi l’amour dans le respect des lois de l’univers. » – « J’attire ce travail qui est parfait à mes yeux, s’il est pour moi. » – « Ma relation avec ma belle-mère est pacifiée… » etc.

Puis découpez chacune de vos intentions comme un petit ruban, enroulez-la en la répétant à haute voix.

N’oubliez pas que le plus important est d’être vraiment présent(e) à ce que vous faites. Croyez avec conviction que ça va marcher, soyez confiant(e) car l’intention est primordiale !

Vous pouvez faire un « pot à intentions » ou les mettre près d’un objet que vous aimez.

Répétez l’opération autant que nécessaire, en n’oubliant pas de remercier l’univers avec gratitude et pourquoi pas, de faire également des petits papiers de gratitude pour remercier de ce que vous avez déjà : d’être en vie, en bonne santé, etc.

Placez votre pot à souhaits à la lueur de la lune ou près d’une fenêtre pendant la nuit et la journée qui suivent la pleine lune.

Vous rangerez ensuite ce pot en bonne place, dans un endroit que vous aimez. Revenez-y dans quelques lunes et remerciez pour chaque vœu réalisé.

Et voilà, la magie, c’est l’âme qui agit. Laisser votre magie opérer ! Vous nous en direz des nouvelles… On vous souhaite d’être exaucé(e). Bonne nouvelle lune !