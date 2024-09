Dans quelques jours, une deuxième lune va tourner autour de la Terre, un phénomène rare

À partir du 29 septembre, la Lune ne sera plus la seule à tourner autour de la Terre : un petit astéroïde va également entrer en orbite autour de la planète bleue. Un phénomène très rare.

Nous sommes nombreux à aimer regarder les étoiles et contempler la Lune. Cette activité nous fait nous demander ce qu’il y a dans l’espace et nous rappelle à quel point nous sommes petits dans l’univers. L’espace et les planètes fascinent de nombreuses personnes et comme vous le savez, la Lune tourne autour de la Terre. Mais d’ici quelques jours, elle ne sera plus la seule.

Crédit photo : iStock

En effet, une mini-lune va entrer en orbite autour de la Terre le 29 septembre prochain. Il s’agit d’un petit astéroïde nommé 2024 PT5. Pour le moment, cet objet céleste tourne autour du Soleil mais il se dirige aussi vers la Terre et finira par être happé par l’atraction terrestre.

Deux lunes autour de la Terre

L’astéroïde va effectuer une seule orbite autour de la Terre et n’aura pas le temps de faire le tour complet de la planète puisqu’il repartira vers le Soleil le 25 novembre prochain. Ainsi, il restera en orbite autour de notre planète pendant deux mois avant de partir.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, cette deuxième lune ne sera pas visible à l'œil nu. L’astéroïde ne mesure que 10 mètres de large, contre 3 500 kilomètres pour la Lune, ce qui le rend trop petit pour être visible. En plus de cela, il a une magnitude de 22, et l'œil humain est capable de voir uniquement les magnitudes en dessous de 6. Si vous utilisez un télescope puissant, vous pourrez seulement apercevoir un petit point flou dans le ciel.

Ce phénomène est rare mais il a déjà été observé par le passé. En 2006 et 2020, deux autres objets célestes sont entrés en orbite autour de la Terre avant de repartir. Par la suite, cet astéroïde pourrait devenir en 2055. Rassurez-vous : il ne représente aucun danger pour notre planète puisqu’il est très petit et sa trajectoire est stable. Cependant, cet événement reste important pour les astronomes qui auront l’opportunité d’enrichir leurs connaissances sur les astéroïdes et d’étudier plus précisément les petits objets célestes et leur interaction avec la gravité terrestre.