15 calendriers de l'avent idéal pour un couple

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille. Mais si vous profitiez des 24 jours avant Noël pour renforcer votre couple ? Nous avons sélectionné pour vous 15 calendriers de l’avent idéal pour les couples.

À voir aussi

Quand on pense calendrier de l’avent, on pense chocolat. Mais, depuis plusieurs années, des calendriers orignaux ont été imaginé, avec des bières, du fromage ou encore du vin à la place des chocolats. Il existe aussi des calendriers à partager. Alors, si vous voulez profitez du mois de décembre pour pimenter votre couple, renforcer votre amour et votre complicité ou simplement vous amuser à deux, on a sélectionné pour vous 15 calendriers de l’avent idéal pour les couples. Des idées de cadeaux originaux. Il y en a pour tous les goûts : pour les gourmands, pour les coquins, pour les spirituels… à vous de choisir !

Calendriers de l’avent pour couple : 1) Le calendrier érotique Satisfyer

Rendez les quelques jours avant Noël très sexy avec le calendrier érotique de la marque de jouets coquins Satisfyer. Dans le coffret, vous trouverez 24 surprises : des jouets et des produits érotiques, des accessoires, de la lingerie, des huiles de massage… et bien d’autres choses encore. De quoi faire plaisir à son/sa partenaire et passez de bons moments à deux !

Prix du calendrier : 99,90 euros, disponible sur calendrierdelavent.com

Calendriers de l’avent pour couple : 2) Le calendrier du vin

Préparez-vous pour les festivités de fin d’année en commençant dès le 1er décembre à déguster de bonnes bouteilles de vins. Dans le calendrier de l’avent du vin, vous trouverez 12 bouteilles (soit une tous les 2 jours) de vin rouge ou de vin blanc, au format 75 cl. À partager à deux ! De beaux moments en perspective.

Prix du calendrier : 129,99, disponible sur la box du fromager

Calendriers de l’avent pour couple : 3) Le calendrier de l’avent du fromage

Après le vin, le fromage ! Dans le calendrier de l’avent du fromage, découvrez 24 fromages d’exception sélectionnés par François Bourgon, meilleur ouvrier de France fromager-affineur (livrés en deux fois pour qu’ils gardent leur fraicheur). Pour se régaler à deux, il va falloir partager.

Prix du calendrier : 79,99 euros, disponible sur la box du fromager

Calendriers de l’avent pour couple : 4) Le Noël de passage du désir

Sextoys et accessoires coquins, c’est ce que vous trouverez dans le calendrier de l’avent de passage du désir. De quoi pimenter les quelques jours avant Noël : un beau cadeau à faire à son amoureux / son amoureuse.

Prix de la box : 129 euros, disponible sur Passage du désir

Calendriers de l’avent pour couple : 5) Le calendrier de défis romantiques et sexy

Pour pimenter votre mois de décembre (ou n’importe quel mois de l’année, d’ailleurs), optez pour ce calendrier spécial couple avec des défis romantiques et sexy à relever à deux. Par exemple : choisir les sous-vêtements de son partenaire pour la journée. Une fois la case ouverte, impossible de se défiler ! De quoi vous donner des idées coquines !

Prix de la box : 16,70€, disponible sur Amazon

Calendriers de l’avent pour couple : 6) Le calendrier en édition limitée Dorcel

8 sextoys, 3 produits bien-être et lubrifiants, 7 accessoires, 6 jeux et accessoires… ça fait de quoi s’amuser ! Ajoutez un peu de piquant à votre couple grâce au calendrier Dorcel, vendu chaque année en édition limitée. Une jolie surprise pour son/sa partenaire.

Prix du calendrier : 249 euros, disponible sur Amazon

Calendriers de l’avent pour couple : 7) Le calendrier de l’avent érotique Espace plaisir

Envie de vous faire plaisir à deux avant Noël ? Optez pour le calendrier de l’avent Espace plaisir dans lequel vous trouverez des vibr*masseurs, des huiles de massage et autres jouets coquins à tester en couple lors d’une soirée romantique.

Prix du calendrier : 139 euros, disponible sur Espace plaisir

Calendriers de l’avent pour couple : 8) Le calendrier de l’avent lingerie Lovehoney

Pour pimenter vos soirées en couple, offrez à votre partenaire le calendrier de l’avent lingerie Lovehoney. Elle y trouvera des dessous sexy et séduisants. Des looks torrides… à lui enlever !

Prix du calendrier : 54 euros, disponible sur Amazon

Calendriers de l’avent pour couple : 9) Le calendrier Couple de coeur

Que votre relation vienne de commencer ou que vous soyez en couple depuis de nombreuses années, le calendrier de l’avent Couple de coeur vous propose de vous penchez sur votre vie sentimentale avec des cartes élaborées par des experts en vie de couple. Vous y trouverez des réflexions sur les relations amoureuses, des citations inspirantes et des exercices à faire à deux pour renforcer votre relation.

Prix du calendrier : 26€, disponible sur Couple de coeur

Calendriers de l’avent pour couple : 10) Le calendrier de l’avent Lindt couple

Vous ne voulez pas partagez les chocolats du calendrier de l’avent avec votre amoureux / amoureuse ? Le calendrier Lindt est fait pour vous. Conçu spécialement pour les couples, il ne contient pas 24 mais bien 48 cases pour que chacun ait son chocolat quotidien : des mini christmas angel, des mini père noël, des chocolats noisette et nougat, des bonbons vodka orange praline, et bien d’autre encore.

Prix du calendrier : 27 euros

Calendriers de l’avent pour couple : 11) Le calendrier 24 days of rhum

Chaque soir avant Noël, partagez un verre avec votre amoureux / votre amoureux grâce à la box 24 days of rum dans laquelle vous trouverez 24 échantillons de rhum, deux verres de dégustation et deux carnets pour prendre des notes sur vos bouteilles préférées. Un cadeau idéal pour les amateurs d’alcool.

Prix de la box : 85 euros, disponible sur boutique rhum

Calendriers de l’avent pour couple : 12) Le calendrier de l’avent Le chocolat des Français

Pour les gourmands et les gourmandes, le calendrier Le Chocolat des Français est idéal. Ils y trouveront des chocolats made in France, des créations artisanales bio pur beurre de cacao et sans huile de palme. Mais, attention, il va falloir partager... à moins d’en acheter deux !

Prix du calendrier : 29 euros, disponible sur Le chocolat des Français

Calendriers de l’avent pour couple : 13) Le calendrier de l’avent Une petite mousse

Avec votre amoureux / votre amoureuse, vous partagez la même passion pour la bière ? Alors le calendrier Une petite mousse est fait pour vous. Vous y trouverez des bières artisanales dans chaque case. Idéal pour passez de bons moments à deux.

Prix du calendrier : 79,95€, disponible sur Une petite mousse

Calendriers de l’avent pour couple : 14) Le calendrier de l’avent à gratter en amoureux

Vous n’êtes pas trop chocolat ? Préférez ce calendrier à gratter pour couples. Sous chaque case à gratter vous trouverez 25 défis à réaliser avec votre amoureux / amoureuse, dont 5 défis coquins. Ça promet un mois de décembre romantique. Une belle surprise à offrir à son/sa partenaire.

Prix du calendrier : 9,50 euros, disponible sur Gratte moi

Calendriers de l’avent pour couple : 15) Le calendrier de l’avent Naughty & Nice

Une box avec des cadeaux érotiques dans chaque case, c’est la promesse du calendrier de l’avent Naughty & Nice. Pour passer de bons moments en couple avant Noël !

Prix de la box : 99,99 euros, disponible sur Adam et Eve