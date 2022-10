15 activités à faire en couple

Afin de sortir de la routine et passer de bons moments en amoureux, voici 15 idées d’activités et de sorties à faire en couple.

L’importance des activités à partager en amoureux

À voir aussi

Un couple qui s’amuse ensemble Credit : simonapilolla

Il est courant de voir des amis, des collègues ou les membres de la famille s’adonner à des activités et faire des sorties ensemble. Mais les divertissements et les moments de détente à deux sont une tout autre histoire. Des amoureux qui passent des moments de complicité et d’amusement en retrait du reste du monde, c’est assez rare. Les sorties en tête-à-tête sont donc un privilège que tous les couples, mariés ou non, devraient organiser régulièrement. Cela indique que le couple priorise la relation et désire renforcer le lien. Après une dispute ou pour oublier le stress quotidien, rien de tel que de s’offrir une parenthèse de détente et de divertissement en amoureux.

Il n’est pas ici vraiment question de partager une seule et même activité par semaine ou par mois, mais plutôt de varier les plaisirs. Si, par exemple, vous allez ensemble dans une salle de sport une fois par semaine, essayez de trouver d’autres activités qui casseront cette routine de temps en temps. L’aventure et l’innovation ainsi que les changements d’habitudes permettent de raviver les flammes. Que vous soyez un homme ou une femme, invitez votre partenaire ou organisez des sorties surprises, afin de lui montrer votre implication dans la relation. Se retrouver à deux pour une activité ludique ou une petite escapade offre donc de nombreux avantages :

Cela permet d’ alimenter la flamme en dehors du cercle quotidien ;

en dehors du cercle quotidien ; L’un comme l’autre aura l’occasion de reséduire, il important de se sentir désiré(e) et désirable ;

Les sorties sont l’occasion d’ exprimer ses besoins , de parler des choses intimes et primordiales sans être dérangés ;

, de parler des choses intimes et primordiales sans être dérangés ; Ces moments sont aussi l’occasion de s’intéresser réellement à ce qui se passe dans la vie de son ou sa partenaire ;

Les activités à deux prouvent que les partenaires se soucient de la relation et continuent à s’investir pour que le lien reste fort ;

Les amoureux auront l’occasion de raviver la connexion magique qu’il y a entre eux ;

magique qu’il y a entre eux ; Après une dispute ou un éloignement, les sorties et activités en couple permettent de se rapprocher et de combler les manques.

15 idées d’activités à partager en couple

Dans un couple, il est aussi important de partager des moments de complicité à deux plutôt que de passer des moments en solo. Et lorsque vous décidez de vous offrir une petite parenthèse de détente et de divertissement avec votre chéri(e), pas besoin de chercher trop loin. Voici 15 idées d’activités à faire en couple pour varier les moments de bonheur.

1- Se balader dans les rues de Paris ou ailleurs

Un couple qui se promène sur une plage en été Crédit : Harbucks

Cela peut sembler tout simple, mais les balades en couple dans un endroit agréable peuvent être très romantiques. Marcher main dans la main, visiter les magasins et discuter de tout et de rien, avec des pauses gourmandes dans les restaurants… voilà de quoi renforcer la complicité du couple. Choisissez par exemple les ruelles très animées de Paris ou, au contraire, les allées plus tranquilles et plus discrètes dans les parcs naturels. Vous aurez l’occasion d’apprendre à connaître l’autre et à découvrir ses goûts. Vous ne verrez pas le temps passer lorsque vous passez de bons moments avec votre chéri(e).

2- Aller au zoo

Un jeune couple se promenant dans un zoo Crédit : macniak

Si vous et votre moitié aimez les animaux, pourquoi ne pas aller au zoo? Cet endroit n’est pas réservé aux enfants. Il y a tant de choses fascinantes et des découvertes surprenantes qui épateront même les adultes. Cette sortie à la fois divertissante et enrichissante vous réservera des moments de rire et de partage. Si vous désirez être plus tranquilles, évitez les weekends et les jours fériés, car les zoos sont pris d’assaut par les familles. Allez-y plutôt durant les jours ouvrables et le zoo ne sera rien qu’à vous (vous serez peut-être obligés de prendre un jour de congé, mais cela en vaut la peine).

3- Se rendre à une exposition d’art

Un couple visitant une exposition d’art Crédit : Shironosov

Si l’art est votre passion commune, ou pas, aller à des expositions ou visiter une galerie d’art peut être très bénéfique pour votre couple. Les sorties culturelles dans les musées et les ateliers, qui sont très nombreux en France, occasionneront des émerveillements. Peut-être aussi que ces moments allumeront votre envie d’avoir des passions à partager en amoureux. Vous pourrez même vous inscrire pour des cours d’art d’une journée, complicité et amusements garantis !

4- Voir un film au ciné

Un couple qui s’enlace dans une salle de cinéma Crédit : Blue Planet Studio

Aller dans une salle de cinéma à Paris pour visionner un film par projection est une tout autre ambiance plutôt que de regarder un film à la maison. Dans la salle de cinéma, tout est conçu pour vous garantir une meilleure immersion. Les émotions sont donc plus intenses. Acheter des places au cinéma pour se retrouver à deux afin de décompresser après une journée de travail est donc une excellente idée.

5- Faire un karaoké

Un couple qui chante ensemble Crédit : DragonImages

Faire du karaoké est toujours une bonne idée d’amusement et de divertissement. Et si vous partagiez ces moments en amoureux? Si le chant est votre passion commune, vous passerez des moments agréables à faire des duos et à vous complimenter sur vos performances vocales. Et si le talent n’est pas au rendez-vous, ce n’est pas un problème : ce sera plutôt une occasion de rire ensemble. C’est l’occasion de décomplexer avec votre chéri(e). Il est aussi possible de chanter en duo dans l’intimité de votre maison avec une guitare ou devant un ordinateur si vous avez envie d’une soirée en tête-à-tête.

6- Un pique-nique en amoureux

Un couple allongé sur l’herbe pendant un pique-nique Crédit : erikreis

Quoi de plus romantique qu'un pique-nique en amoureux dans un beau parc ou au bord d’un lac? Lui avec sa guitare pour chanter une chanson d’amour à sa belle et tendre pendant qu’elle lui caresse délicatement les cheveux. Autre situation intéressante : les tourtereaux lisent ensemble quelques passages d’un livre parlant d’amour… Ou bien, le couple est tout simplement en train de manger de bonnes choses avec du vin, à discuter et à admirer la vue. Surprenez votre chéri(e) avec des délices que vous aurez préparés pour le pique-nique.

7- Faire des jeux de société

Un couple jouant aux échecs Crédit : LightFieldStudios

Retournez en enfance et décompressez en jouant à des jeux de société en amoureux. Scrabble, jeux d’échecs ou encore jeux de cartes égaieront vos dimanches après-midi à deux. Laissez vos téléphones tranquilles et défiez-vous dans vos jeux de société préférés. Et comme vous êtes en amoureux, essayez le strip-poker, histoire de faire monter la température et vous motiver encore plus.

8- Aller à la piscine

Un couple dans une piscine Crédit : grinvalds

La natation est aussi une activité détente et ludique à partager en amoureux. Choisissez un cadre agréable, comme celui des grands hôtels de Paris, enfilez votre plus beau maillot de bain et pataugez joyeusement dans la piscine avec votre chéri(e) durant les jours d’été. Prenez ensuite place sur les bords de la piscine pour siroter une boisson rafraîchissante et vous relaxer paisiblement, toujours côte à côte.

9- Une promenade à vélo

Un couple âgé qui se promène à vélo Crédit : Lordn

Dans un parc ou une réserve naturelle en France avec sentier pour cyclistes, les balades à vélo sont une activité agréable à faire en couple. Les campings et parcs naturels sont nombreux à proposer des vélos en location, donc, vous n’aurez pas de soucis à vous faire. Planifiez ce moment et contentez-vous de respirer le grand air et de profiter de vos moments à deux.

10- Se détendre au spa en amoureux

Un couple partageant un bon moment dans un spa Crédit : DuxX

Après l’effort, le réconfort ! Aller au spa est un excellent moyen de passer du bon temps en couple. De nombreux établissements proposent des formules spéciales pour couple qui cherchent à se relaxer ensemble. Massage à deux, sauna, hammam et soins de beauté sont souvent inclus. Ces moments privilégiés seront encore plus délicieux si vous les partagez avec celui ou celle que vous aimez.

11- Un week-end en amoureux

Un couple qui se prend en selfie sur une barque Crédit : Rawpixel

Une escapade improvisée dans une belle destination de vacances pas très éloignée, ou au contraire, au bout du monde. Voilà un excellent moyen de raviver la flamme et d’oublier le train-train quotidien avec son ou sa partenaire. N’attendez pas trop longtemps et ne planifiez pas trop, mais partez à l’aventure. Un week-end sur un coup de tête pour faire plaisir ou surprendre votre chéri(e) ne fera qu’attiser votre amour.

12- Manger dans un resto classe

Un couple buvant un verre de vin dans un restaurant Crédit : Prostock-Studio

Une fois de temps en temps, mettez-vous sur votre 31 et réservez une table en soirée dans un restaurant de luxe à Paris ou ailleurs pour inviter votre partenaire. Un dîner en tête-à-tête dans un lieu idyllique est aussi une belle occasion de vous chouchouter mutuellement tout en étant très élégants.

13- Jouer au bowling

Un couple dans une salle de bowling Crédit : GeorgeRudy

Vous trouvez que le bowling est une activité old school? Certes, mais cet endroit d’amusement très populaire dans les années 80 vous réserve de bons moments de rigolade et de nostalgie à partager en amoureux. Cela vous permettra aussi de casser la routine.

14- Les soirées films sous la couette

Un couple assis sur le canapé en regardant un film Crédit : gorodenkoff

Si vous préférez rester bien douillets à la maison, les soirées pizza popcorn et films à l’eau de rose ou thriller sont toujours une valeur sûre. Préparez un petit truc à grignoter ou commandez une pizza et mettez un bon film que vous aurez choisi ensemble sur Netflix ou un DVD. C’est aussi l’occasion de regarder vos séries préférées.

15- Visiter un château

Un couple en train de faire du tourisme Crédit : nd3000

Place à l’immersion dans l’histoire et aux découvertes culturelles. Visiter les châteaux est aussi une idée d’activité pour agrémenter agréablement vos escapades en amoureux. Il existe en France un grand nombre de châteaux et palais royaux avec de somptueux jardins que vous pourrez visiter en couple.