Lidl met en vente un accessoire de cuisine incontournable et populaire à un prix dérisoire

En termes de rapport qualité/prix, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Encore une fois, c’est Lidl qui propose un accessoire de cuisine très prisé à un prix défiant toute concurrence. N’attendez plus.

L’automne est bien là. C’est l’occasion parfaite pour se concocter de bons petits plats. Ainsi, l’offre Lidl arrive à point nommé. Nous avons déjà évoqué cet accessoire vous permettant de cuisiner d'une nouvelle façon. Pourquoi ne pas également retourner aux basiques avec cet accessoire que tout le monde s’arrache ?

Cousin du désormais indispensable Airfryer ou Thermomix auquel on le compare, ce robot cuiseur est multifonction. Autrement dit, avec lui, c’est un gain de temps assuré, et la cuisine devient un jeu d’enfant.

Un robot cuisine qui sait tout faire à un prix imbattable !

Crédit photo : Lidl

Ce robot cuiseur multifonction, c’est le Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Il est équipé d’un écran tactile couleur de 7 pouces et de trois étages de cuisson. Comme de nombreux robots de nos jours, le Monsieur Cuisine Connect possède un assistant culinaire intégré : le « Cooking Pilot ». Avec lui, suivez les instructions des recettes pas à pas parmi une large quantité de choix disponibles.

Le robot Monsieur Cuisine Connect vous permet ainsi de réduire la quantité de vaisselle avec ses trois bacs et sa gestion en autonomie. C’est l’idéal pour allier les repas familiaux sans avoir à rester en cuisine.

Crédit photo : Lidl

Par ailleurs, grâce à votre compte utilisateur et la connexion Wi-Fi du robot, vous avez accès à des recettes gratuites tous les mois. Le robot les télécharge automatiquement et vous suggère des menus de saison. Autant vous dire que les veloutés de légumes proposés sont de mise. Sinon, vous avez le choix entre les menus enfants, végétariens ou spéciaux. Le robot est également capable de cuire, pétrir, mixer, hacher, battre des œufs…

Ne réfléchissez pas plus longtemps, le robot Monsieur Cuisine Connect est l’accessoire parfait pour votre cuisine. En plus, Lidl le propose à 189 euros au lieu des 319 euros habituels, soit une économie de 130 euros ! Dépêchez-vous car l’offre n’est disponible qu’une semaine en magasin à compter du 22 septembre.