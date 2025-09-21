Découvrez une nouvelle façon de cuisiner avec cet accessoire génial vendu à petit prix chez Lidl

Un magasin Lidl

Lidl met régulièrement en vente des objets qui facilitent votre quotidien. Découvrez ce nouvel appareil génial pour cuisiner autrement, vendu à petit prix chez Lidl.

Lidl est une enseigne discount où il est possible de trouver de nombreux accessoires pour faciliter notre quotidien, le tout à des prix défiants toute concurrence. Régulièrement, Lidl met en vente des appareils indispensables pour bien cuisiner, comme ce thermomètre de cuisson qui vous permet de ne plus jamais rater vos plats, ou encore cet Aifryer vendu à un prix imbattable.

Actuellement, une nouveauté est commercialisée chez Lidl, et elle devrait vous plaire. Il s’agit d’un four hollandais 7 pièces de la marque Grillmeister.

Le four hollandais vendu chez LidlCrédit photo : Lidl

Un four hollandais à petit prix

Un four hollandais est un accessoire entièrement en fonte, vendu avec une marmite et un couvercle très résistants qui permettent de garder la chaleur. Le four vendu par Lidl contient plusieurs casseroles, dont une avec un couvercle et une poignée thermorésistante, ainsi qu’une poêle avec un bec verseur des deux côtés.

La marmite du four hollandaisCrédit photo : Lidl

Il est possible de faire cuire des aliments sur un grill ou à feu direct avec ce four hollandais, qui possède une planche de grill réversible avec un côté strié et un côté lisse. Vous pourrez ainsi faire cuire de nombreux plats comme des steaks, des burgers, des ragoûts ou encore des pancakes.

Plusieurs personnes se sont déjà laissées tenter par ce produit, et elles sont unanimes : cet appareil est idéal pour cuisiner de bons petits plats.

“Très bon produit”, “Tout est emballé dans une boîte en bois pratique et de bonne qualité, avec un équipement pour chaque usage. Fortement recommandé”, “Nous l’utilisons déjà à de nombreuses reprises pour nos grillades. Je trouve que c’est un excellent rapport qualité-prix”, ont commenté les clients sur le site Lidl.

Le four hollandaisCrédit photo : Lidl

Actuellement, Lidl propose une réduction sur son site internet de -14% sur ce four hollandais, vendu au prix de 59,99 euros au lieu de 69,99 euros. Une belle affaire à ne pas manquer !

Source : Lidl
