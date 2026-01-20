«Détruite» : elle croit être en couple avec Patrick Bruel... et se fait arnaquer de 5 500 euros, toutes ses économies

Ingrid, une femme âgée de 52 ans, s’est fait arnaquer par un brouteur qui s’est fait passer pour Patrick Bruel. Elle a perdu toutes ses économies.

Les arnaques sentimentales sont de plus en plus nombreuses. Elles ont pour objectif de cibler des personnes vulnérables, souvent des femmes seules et fragiles, pour leur soutirer de l’argent. La première arnaque de ce genre connue est celle d’Anne, qui s’est fait avoir par un faux Brad Pitt qui lui a soutiré 830 000 euros.

Mais elle n’est pas la seule. Une autre femme a récemment cru vivre une histoire d’amour avec Martin Henderson, une star de Netflix, et a perdu 360 000 euros. C’est également le cas de cette retraitée qui, croyant être en couple avec le chanteur Pierre Garnier, s’est fait arnaquer de 360 000 euros.

Un faux Patrick Bruel

Récemment, Ingrid, une femme âgée de 52 ans, a partagé son témoignage dans l’émission “Arnaques” de Julien Courbet. Elle s’est également fait arnaquer de cette façon par un escroc qui prétendait être Patrick Bruel. Tout a commencé quand Ingrid a voulu envoyer un message à l’artiste sur les réseaux sociaux.

Elle a alors reçu une réponse rapide d’un homme qui affirmait être le chanteur. Soupçonneuse, Ingrid a demandé une preuve et l’escroc lui a envoyé une image générée par l’intelligence artificielle, où l’on peut voir Patrick Bruel tenant une pancarte avec l’inscription : “Ingrid, c’est bien moi.” Persuadée de parler avec le vrai chanteur, Ingrid est tombée dans le piège.

“Je me suis dit : “Wouah, Patrick Bruel qui m’écrit !” J’étais scotchée. À moi, il m’écrit ? Alors qu’il y a des milliers de femmes ? Et il me répond !” a confié Ingrid, selon des propos rapportés par MRadio.

Elle perd toutes ses économies

Ingrid a parlé quotidiennement avec cet escroc pendant un mois. Ce dernier a profité de la fragilité sentimentale de sa victime pour la séduire et lui a envoyé de nombreux compliments et déclarations d’amour.

“Il est tendre, il me dit que je suis belle. Il me fait plein de compliments. Donc, je suis touchée. On s’intéresse à moi”, a-t-elle confié.

Un jour, Ingrid a révélé au faux Patrick Bruel avoir touché l’héritage de son père. À partir de ce moment-là, l’escroc a commencé à lui demander de l’argent. Il l’a invité à l’un de ses concerts en lui promettant une rencontre en loge VIP, contre la somme de 500 euros. Il a ensuite demandé 7 500 euros, prétextant une voiture bloquée à la douane. Comme Ingrid n’avait pas cette somme, elle lui a donné toutes ses économies, à savoir 5 500 euros.

Face à toutes ces demandes, Ingrid a fini par vouloir parler à Patrick Bruel au téléphone. C’est en entendant sa voix qu’elle a compris que ce n’était pas lui. “Détruite”, elle a lancé une action contre sa banque pour tenter de récupérer son argent, en vain.

Se méfier des arnaques

Cette nouvelle histoire rappelle qu’il faut faire très attention aux personnes à qui l’on parle sur internet. Méfiez-vous des internautes qui vous contactent et ne croyez jamais aux photos qu’ils vous envoient, car elles peuvent être générées par l’intelligence artificielle.

“Sur internet, acteurs, chanteurs, humoristes ne sont pas toujours les vrais, alors méfiance. S’ils vous demandent de l’argent, fuyez”, rappelle Julien Courbet, selon des propos rapportés par TV Magazine.

Enfin, n’hésitez pas à parler de votre rencontre à vos proches pour qu’ils puissent vous aider à vous en sortir.