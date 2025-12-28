Ils n'arrivent pas à vendre leur appartement à 375 000 euros et le font gagner via une tombola... à 5,50 euros le ticket

Au Royaume-Uni, un couple a eu une idée originale pour vendre son appartement : le mettre en premier prix d'une tombola.

Il n'est pas toujours facile de vendre un bien immobilier quand on est propriétaire. C’est ce que vivent actuellement John et Jennie Bailey, un couple britannique qui possède un appartement sur l'île galloise d’Anglesey, en mer d’Irlande.

Crédit photo : Instagram

Cet appartement est mis en vente au prix de 375 000 euros, mais le couple ne trouve aucun acheteur, même après avoir baissé le prix de 40 000 euros.

Une tombola unique

Pour vendre leur bien, John et Jennie ont eu une idée originale : organiser une tombola à 5,50 euros le ticket afin de céder l’appartement. Ainsi, pour 5,50 euros, les participants de la tombola peuvent tenter de remporter l’appartement. Ce n'est pas la première fois que cette pratique, qui est légale, est mise en place. En mai dernier, une tombola a été lancée pour tenter de remporter un superbe cottage en Irlande pour moins de 6 euros.

Le couple aimerait vendre 150 000 billets à 5,50 euros, ce qui lui rapporterait 825 000 euros.

“Notre seul objectif était de transmettre notre maison à un heureux gagnant et de passer à autre chose. Cela peut sembler inhabituel, mais pour nous, l’objectif est de transformer une situation compliquée en quelque chose de positif, en donnant à quelqu’un d’autre la chance de posséder une maison ici”, ont-ils confié à The Independent.

Crédit photo : Google Maps

150 000 tickets en vente

Avec cette somme, le couple espère vendre son appartement à bon prix et rentabiliser son investissement en publicité, d’un montant de 45 000 euros.

Actuellement, John et Jennie ont déjà réussi à vendre 70 000 billets. S'ils n’atteignent pas leur objectif et vendent moins de 150 000 tickets, le gagnant de la tombola ne remportera pas l’appartement. Cependant, il recevra la moitié de la cagnotte, soit près de 200 000 euros à l'heure actuelle. L'occasion pour le couple de faire une bonne affaire et un heureux gagnant.