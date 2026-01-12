Lors d'une visite pour vendre son appartement, il découvre par hasard que le logement est squatté

Par |

Propriétaire ouvrant la porte d'un appartement

Un propriétaire des Deux-Sèvres a eu la stupeur de découvrir qu'un squatteur habitait son logement, en vente depuis plusieurs mois.

Les squatteurs sont le calvaire et la hantise de nombreux propriétaires. En France, ces derniers se sentent délaissés par la justice quand il faut agir. Dernier exemple en date du côté de Thouars, dans les Deux-Sèvres.

Jérôme Vaudour possède un bâtiment qu’il cherche à vendre, dans la vieille ville, près d’un château, rapporte le quotidien local Le Courrier de l’Ouest. Naturellement, il organise des visites. Dans le même temps, il contacte son unique locataire afin de récupérer les clés de l’appartement loué.

Le propriétaire démuni face à l’inaction de la justice

Vue aérienne de la ville de ThouarsCrédit photo : Ville de Thouars

C’est alors qu’il tombe des nues en apprenant qu’une autre personne loge dans l’immeuble. « Tout se passe bien, jusqu’au moment où il me demande si j’avais prévenu le locataire du logement du bas », raconte Jérôme Vaudour au quotidien.

Intrigué, le propriétaire se rend dans ledit appartement accompagné d’un témoin. Cet appartement est impropre à la location en raison de sa mauvaise classification énergétique. Dès lors, personne ne peut y habiter. Sauf que quelqu'un y vit bien et ce, depuis le mois d’avril 2025.

Jérôme Vaudour explique alors au squatteur qu’il doit quitter les lieux car il vend l’immeuble. C’est alors que le squatteur lui promet de partir le dimanche 16 novembre, jour où il lui rendra aussi les clés du logement. Cependant, la promesse n’est pas tenue. Le squatteur change le barillet de la porte et ferme ses volets tout en habitant à l’intérieur.

Démuni, Jérôme Vaudour dépose plainte et espère un arrêté préfectoral ordonnant l’évacuation du logement illégalement habité.

Néanmoins, la police lui indique qu’elle ne peut rien faire sans une décision de justice ou un arrêté préfectoral. Il obtient la même réponse de la part de la mairie. Ainsi, Jérôme Vaudour s’inquiète. Il se demande ce qu’il risque si un incident arrive dans l’immeuble.

Pour l’instant, le propriétaire reste dans l’attente d’un changement.

Suivez nous sur Google News
Appartement

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
La maison en vente
Ils n'arrivent pas à vendre leur appartement à 375 000 euros et le font gagner via une tombola... à 5,50 euros le ticket
Un père a réaménagé son garage pour sa fille et son fiancé
Ce papa transforme son garage en appartement pour sa fille et son fiancé afin qu’ils puissent économiser de l’argent
Sue Johnson et son chien Patch
« Je ne voulais pas perdre mon appartement » : elle euthanasie son chien adoré après que son voisin se soit plain qu'il aboyait trop
L'immeuble où a été retrouvé le cadavre
Des pompiers découvrent le corps d'un homme âgé... mort depuis 12 ans dans son appartement
Photo d'annonce d'un logement situé à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne)
« Vive la France » : elle squatte un studio, change les serrures et se moque ouvertement du propriétaire 