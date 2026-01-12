Lors d'une visite pour vendre son appartement, il découvre par hasard que le logement est squatté

Un propriétaire des Deux-Sèvres a eu la stupeur de découvrir qu'un squatteur habitait son logement, en vente depuis plusieurs mois.

Les squatteurs sont le calvaire et la hantise de nombreux propriétaires. En France, ces derniers se sentent délaissés par la justice quand il faut agir. Dernier exemple en date du côté de Thouars, dans les Deux-Sèvres.

Jérôme Vaudour possède un bâtiment qu’il cherche à vendre, dans la vieille ville, près d’un château, rapporte le quotidien local Le Courrier de l’Ouest. Naturellement, il organise des visites. Dans le même temps, il contacte son unique locataire afin de récupérer les clés de l’appartement loué.

Le propriétaire démuni face à l’inaction de la justice

Crédit photo : Ville de Thouars

C’est alors qu’il tombe des nues en apprenant qu’une autre personne loge dans l’immeuble. « Tout se passe bien, jusqu’au moment où il me demande si j’avais prévenu le locataire du logement du bas », raconte Jérôme Vaudour au quotidien.

Intrigué, le propriétaire se rend dans ledit appartement accompagné d’un témoin. Cet appartement est impropre à la location en raison de sa mauvaise classification énergétique. Dès lors, personne ne peut y habiter. Sauf que quelqu'un y vit bien et ce, depuis le mois d’avril 2025.

Jérôme Vaudour explique alors au squatteur qu’il doit quitter les lieux car il vend l’immeuble. C’est alors que le squatteur lui promet de partir le dimanche 16 novembre, jour où il lui rendra aussi les clés du logement. Cependant, la promesse n’est pas tenue. Le squatteur change le barillet de la porte et ferme ses volets tout en habitant à l’intérieur.

Démuni, Jérôme Vaudour dépose plainte et espère un arrêté préfectoral ordonnant l’évacuation du logement illégalement habité.

Néanmoins, la police lui indique qu’elle ne peut rien faire sans une décision de justice ou un arrêté préfectoral. Il obtient la même réponse de la part de la mairie. Ainsi, Jérôme Vaudour s’inquiète. Il se demande ce qu’il risque si un incident arrive dans l’immeuble.

Pour l’instant, le propriétaire reste dans l’attente d’un changement.