Arras : une retraitée aux revenus modeste achète un Ticket d'Or et gagne 500 000 euros

Tabac-presse Les Arcades à Arras

À Arras, dans le Pas-de-Calais, un jour de marché de février, une retraitée s’est offert un jeu à gratter… et a remporté le jackpot.

Début février, une retraitée originaire du nord de la France a versé des larmes après avoir découvert le montant gagné sur un jeu à gratter acheté sur un coup de tête. Surprise : c’était le jackpot !

Une journée inoubliable

Les faits se sont déroulés dimanche 8 février sur le marché d’Arras, dans le Pas-de-Calais, a indiqué La Voix du Nord ce mardi 2 mars.

Un couple à la retraite, en train de faire ses courses, a fait une escale au tabac-presse Les Arcades.

La grande place d'ArrasCrédit Photo : iStock

Sur place, les clients ont consommé un café, et la femme a tenté sa chance avec un Ticket d’Or à cinq euros. Elle était loin d’imaginer la surprise qui l’attendait.

Cette joueuse occasionnelle a été stupéfaite de découvrir qu’elle venait de remporter 500 000 euros, le montant maximal du jeu. Le visage pâle et sous le choc, elle s’est tournée vers Dorothée, une employée de l’établissement.

« Elle m’a demandé si je pouvais lui confirmer ce qui était indiqué sur le ticket », raconte la salariée dans les colonnes du quotidien régional.

Des revenus modestes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette retraitée a réalisé un exploit rarissime. Et pour cause : seul un ticket gagnant sur plusieurs millions permet de décrocher 500 000 euros.

Selon La Voix du Nord, cet argent tombe vraiment à pic pour le couple, dont les revenus sont modestes.

Ticket d'orCrédit Photo : FDJ

Les gagnants vont utiliser une partie de la somme pour financer les soins quotidiens de l’époux, gravement malade, soulignent nos confères.

« C’est une belle histoire », conclut le gérant de l’établissement.

Il y a environ deux ans, une autre retraitée avait gagné 500 000 euros à un jeu à gratter. À l’époque, elle avait promis d’utiliser cet argent de la plus belle des façons.

Jeu à gratter Jackpot

