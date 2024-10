Des jardiniers dévoilent l'astuce professionnelle à adopter dès l'automne pour une pelouse parfaite

C’est le moment d’agir pour avoir la pelouse parfaite au printemps prochain. Pour cela, il suffit d’un simple geste.

Tous ceux qui possèdent un petit bout de jardin en rêvent : une belle pelouse verdoyante. Et figurez-vous que pour réaliser ce projet, il faut s’y prendre dès l’automne. C’est un secret que les amateurs de jardinage se gardent bien de dévoiler. Mais si vous vous y prenez maintenant avec cet ingrédient spécial, vous aurez une magnifique pelouse verte au printemps prochain.

L’automne est la période idéale pour s’y mettre car le sol est encore assez chaud après l’été. Cela permet aux racines de se régénérer et de se développer tout en profitant également de l’humidité automnale. Et cela, vous en aurez bien besoin au moment de sabler.

En effet, le sable de rivière est l’ingrédient miracle des jardiniers pour une pelouse parfaite. En sablant votre pelouse en automne, vous permettrez à l’humidité une meilleure intégration du sable par le sol. Votre pelouse a ensuite tout l’hiver pour se renforcer en affrontant la rudesse du climat.

Le sable pour une pelouse parfaite

Crédit photo : beekeepx/ iStock

Pourquoi utiliser du sable pour la pelouse ? Le sable de rivière permet en fait d’alléger les sols lourds et argileux qui retiennent l’humidité. C’est là que le sable intervient et favorise l’infiltration de l’eau et une bonne aération, explique Le journal des séniors. Il sera ensuite plus facile pour les racines de s’étendre et à la pelouse de se développer et d’être plus résistante.

Pour cela, vous devez d’abord scarifier le sol, c'est-à-dire retirer la couche de feutrage que forment les végétaux. Vous pouvez utiliser un râteau ou un scarificateur électrique. Ramassez ensuite les résidus pour éviter qu’ils ne forment une nouvelle couche de feutrage.

Optez pour du sable de rivière, fin et granuleux. Il est idéal pour l’aération et le drainage. Puis, répartissez-le uniformément sur la pelouse. L’objectif est d’avoir une couche fine. Passez de nouveau le râteau pour bien incorporer le sable dans le sol tout en en gardant un peu à la surface. Enfin, arrosez la pelouse pour fixer le sable.

Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre et à laisser agir. Vous devriez obtenir une superbe pelouse à l’arrivée de la belle saison.