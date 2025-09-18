Vous ne raterez plus jamais vos plats grâce à cet objet indispensable vendu chez Lidl

Lidl propose de nombreux appareils de petit électroménager pour la cuisine, et certains sont très populaires auprès des clients. De plus, leur gamme de produits fait souvent l’objet de promotions les rendant plus accessibles, à l'image de cet accessoire conçu pour parfaire vos cuissons.

Quand vous vous attaquez à une recette dans votre cuisine, il faut toujours veiller à avoir tous les ingrédients et les bons outils pour réussir son pari. Seulement voilà, on peut facilement se mélanger et se perdre entre plusieurs tâches, pouvant nous faire perdre la notion du temps.

Or, quand vous cuisinez, s’il y a un temps sur lequel il faut être vigilant, c’est bien celui de la cuisson. Heureusement, il existe des thermomètres de cuisson, vous permettant de ne pas vous tromper sur la température de vos différentes viandes.

Crédit photo : Lidl / Grillmeister

Réputé pour ses bonnes affaires, Lidl propose justement un thermomètre de cuisson à la pointe de la technologie, à un prix très accessible. Il s’agit du thermomètre de cuisson de la gamme Grillmeister.

Un accessoire pour une cuisson parfaite de vos viandes

Avec 8 programmes de cuisson préréglés et 5 niveaux de cuisson réglables, elle possède une fonction pratique de minuterie et transmet un signal lumineux lorsque le niveau de cuisson est atteint.

Crédit photo : Lidl / Grillmeister

Ce signal est envoyé par Bluetooth sur un récepteur mobile que vous pouvez porter avec vous, via un clip sur une ceinture et des aimants intégrés, n’importe où dans la maison si vous êtes, par exemple, en train de dresser la table. La portée de cette radio est de 50 mètres en zone ouverte et fonctionne avec des piles type AAA.

Le thermomètre est, lui, dotée deux de sondes de température en acier inoxydables qui sont réglables séparément. Sa plage de mesure va de -10 °C à 300 °C.

Crédit photo : Lidl / Grillmeister

Avec un tel outil, impossible de rater la cuisson idéale de vos viandes comme le poisson, le boeuf, le veau, le porc, l’agneau, la dinde, le poulet ou même les hamburgers. S’il vous manque un tel accessoire, il est possible de vous l’offrir sur le site de Lidl, où il est en promotion de 20%, passant de 14,99 euros à 11,99 euros.