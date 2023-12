Films de Noël 2023 : les 15 films à voir absolument

Vous recherchez un film de Noël pour passer vos soirées de fête en famille devant la télé ? Découvrez ces 15 films spécialement sélectionnés pour vous.

Des films de Noël pour passer vos soirées de fêtes de fin d’année

Scène du film Un Noël pas si joyeux - Crédit : AlloCiné / Netflix

À l’approche de Noël, l’ambiance festive est au plus haut et toute la famille passe des moments joyeux. Entre les cadeaux, les repas et les décorations du sapin, le petit écran apporte aussi sa part de festivités. Et quoi de mieux qu’un bon film de Noël pour passer des soirées cinéma chaleureuses dans le confort du foyer ? Films fantastiques, films d’animation, séries, comédies, téléfilm, découvrez cette sélection de 15 meilleurs films de Noël à voir absolument pendant les fêtes, sur Netflix ou en DVD Blu-Ray.



1 – Le père Noël est une ordure

Affiche du film Le père Noël est une ordure - Crédit : AlloCiné / Trinacra Films - Films A2

Ce long métrage est sans conteste l’un des meilleurs films de Noël que vous puissiez voir pendant vos soirées de fêtes. La permanence s’organise à SOS détresse-amitié, même le soir de Noël. Mais entre les personnes bloquées dans un petit ascenseur, les cadeaux insolites, les personnages bizarres ou encore les scènes de meurtre, cette interminable soirée est marquée par des catastrophes en chaîne. Inspirée d’une pièce de théâtre, cette comédie fait partie des meilleurs films de Noël à regarder ou à revoir. Elle a reçu une note de 4,1 et de nombreux avis favorables.

2 – Ma belle inconnue de Noël

Acteurs du film Ma belle inconnue de Noël - Crédit : AlloCiné / Distributeur de film

Mélange de comédie et de romance, ce film de Noël sorti en décembre 2022 a reçu une note de 2,4. Le travail d’une livreuse de colis contenant des cadeaux de Noël est saboté par l’un de ses collègues. Pour s’assurer que tous les colis soient livrés à temps à leurs destinataires, elle reçoit l’aide d’un autre client. L’un des meilleurs films de Noël les plus palpitants qui soient.

3 – Love Actually

Scène du film de Noël Love Actually, date de sortie 3 décembre 2003 - Crédit : AlloCiné / Universal Pictures

Ce film de romance raconte l’histoire de plusieurs personnages qui se croisent et tombent amoureux dans des situations inattendues, avec comme toile de fond la fête de Noël. Il nous apprend aussi que l’amour, même la plus belle chose de la vie, peut faire mal. Cette comédie romantique a reçu la note de 3 de la part de la presse, et 4 étoiles dans les avis des spectateurs.

4 – L’étrange Noël de Monsieur Jack

Affiche du film d’animation The Nightmare before Christmas, date de sortie 7 décembre 1994. Crédit : AlloCiné / Touchstone Pictures

Le roi des citrouilles et guide-organisateur de la ville de l’Halloween, Jack Skellington, a décidé que c’est lui qui préparerait la fête de Noël cette année. Fatigué d’organiser la fête d’Halloween pendant des siècles durant, il est pris d’une envie soudaine de changement et s’empare de la ville de Noël. Que vont dire les disciples du père Noël ? L’un des meilleurs films d’animation de Noël, ce titre de Tim Burton a reçu la note de 4,8 par la presse, et les avis de 47050 spectateurs qui lui ont crédité la note de 4,2. Cela en fait l’un des meilleurs films de Noël qui puissent vous être recommandés.

5 – Maman j’ai raté l’avion

Affiche du film Maman j’ai raté l’avion, date de sortie 19 décembre 1990 Crédit : AlloCiné / 20th Century Fox

Réalisé par Chris Colombus, Maman j’ai raté l’avion est un film culte de Noël à voir et à revoir en famille. La famille MacCallister part à Paris pour y passer la fête de Noël, sauf que, dans la précipitation, Peter et Kate MacCallister oublient leur plus jeune enfant… à la maison. Kevin doit faire preuve de courage et de ruse pour tenir tête et faire échouer le projet de 2 cambrioleurs. Ayant comme acteurs principaux Macaulay Culkin, Joe Pesci et Catherine O’Hara, ce film a reçu les avis de 33314 spectateurs donnant une note de 3,5. Il s’agit ainsi de l’un des meilleurs films de Noël à voir en famille. Un classique à redécouvrir.

6 – La vie est belle

Affiche du film La vie est belle - Crédit : AlloCiné / Walt Disney Pictures - Miramax

Suite au décès de son père, Georges Bailey doit reprendre l’entreprise familiale, mais il va aussi devoir faire face à l’homme le plus influent de Bedford Falls qui n’est autre que son rival. Le réveillon de Noël, il égare une importante somme d’argent qu’il doit remettre à ce dernier. Désespéré, il tente de se suicider, mais un ange vient à sa rescousse. Pour obtenir ses ailes, cet ange doit faire ses preuves en sortant Bailey de cette impasse. Ce film a reçu une note de 5 de la part de la presse et 4,3 de la part des spectateurs à travers 11189 avis.

7 – Le Drôle de Noël de Scrooge

Scène d’affiche du film fantastique et de comédie Le drôle de Noël de Scrooge - Crédit : AlloCiné / Walt Disney Pictures

En plus d’être avare, Ebenezer Scrooge est une personne qui ne connaît ni compassion ni émotions. Pire encore, le jour de l’année qu’il déteste le plus, c’est Noël. L’esprit de Noël n’est pas son point fort, et il déteste l’idée de distribuer des cadeaux et de partager la joie. Mais cette année, en rentrant chez lui le soir de la veille de Noël, il est confronté à des hallucinations inquiétantes… qui vont peut-être le faire changer d’avis.

Son ancien associé, dont la mort ne l’a pas ému, lui apparaît en hallucinations, notamment lorsqu’il adapte à sa manière le «chant de Noël» du romancier Dickens. Dans ce film d’animation, les visages des acteurs sont mis en avant par motion capture. La presse a donné une note de 3,2 à ce long métrage inspiré d’un roman et célèbre conte de Dickens, qui a également reçu une note de 3,5 à travers 4200 avis spectateurs. Vous pouvez le voir sur Netflix ou en Blu-Ray / DVD.

8 – I hate Christmas

Une scène du film Je déteste Noël Crédit : AlloCiné / Netflix

Également disponible sur Netflix, cette série de Noël mélange romance, comédie et suspens. Une jeune infirmière doit trouver l’amour avant le jour de Noël, alors qu’elle a menti à ses parents en affirmant qu’elle n’était plus célibataire. Le temps passe rapidement au fur et à mesure qu’approche le jour J.

9 – The Holiday, un film de Noël romantique

Affiche du film The Holiday, date de sortie 27 décembre 2006 Crédit : AlloCiné / Columbia Pictures - Universal Pictures

Deux femmes, incarnées par Kate Winslet et Cameron Diaz, décident d’échanger leurs appartements afin d’oublier leurs problèmes de couple et les soucis de tous les jours. Sauf que chacune d’elles va faire la rencontre d’un homme et donner un nouveau départ à sa vie amoureuse pour une belle romance en perspective. Ce long métrage est naturellement classé dans la liste des meilleurs films de Noël, et a reçu une note de 3,4 à travers 18479 avis de spectateurs.

10 – Joyeux Noël

Affiche du film Joyeux Noël de Christian Carion, date de sortie 9 novembre 2005 - Crédit : AlloCiné / TF1 Films Production

Ce film de Noël est tiré de faits réels qui se sont déroulés en France pendant la Première Guerre mondiale. Pour le réveillon de Noël, les soldats des différents camps adverses décident de faire une trêve pour fêter Noël ensemble dans une zone du conflit située en France. Ce film met en avant l’importance de la fraternité même dans les situations les plus difficiles. Les spectateurs ont donné une note de 3,8 à ce long métrage qui est l’un des films de Noël les plus touchants.

11 – Le Pôle Express, un film de Noël pour les enfants

Affiche du film fantastique The Polar Express - Crédit : AlloCiné / ImageMovers - Castle Rock Entertainment

Doutant de l’existence du père Noël, un jeune garçon embarque avec d’autres camarades dans un train à destination du pôle nord. À travers les différentes contrées traversées, les jeunes passagers découvrent avec émerveillement qu’ils possèdent des dons et prennent conscience de leur étendue. Le Pôle Express est l’un des films d’animation de Noël les plus aboutis que les enfants adorent voir et revoir. Une aventure féérique qui a reçu une note de 3,6 de la part des spectateurs.

12 – Family Man

Affiche du film Family man - Crédit : AlloCiné / Saturn Films

Family man est l’un des films de Noël dans lesquels la bravoure et le courage sont récompensés. Kate Reynolds et Jack Campbell (interprété par Nicolas Cage) s’aiment, mais ce dernier profite de l’opportunité de carrière qui s’offre à lui pour partir travailler à Londres comme courtier. Il revient 13 ans plus tard, mais ne reverra plus jamais Kate. Après avoir fait preuve de courage en intervenant lors d’un vol à main armée alors qu’il fait ses courses le soir de Noël, Jack est récompensé par le destin. En se réveillant le lendemain, il se retrouve entouré de Kate et de leurs deux enfants. Jack découvre vite le bonheur de la vie de famille.

13 – Le grinch

Scène du film Le Grinch - Crédit : AlloCiné / Universal Pictures

C’est l’histoire du grinch, un monstre vert vivant reclus dans sa grotte et qui déteste particulièrement Noël. Une courageuse petite fille du nom de Cindy Lou gravit les pentes du Mont Crumpit pour aller à sa rencontre. Ému par ce courage, le monstre grognon décide de se mêler aux habitants du village d’en bas, mais il en est vite chassé et va chercher à se venger. Déguisé en père Noël, il vole les cadeaux, les repas et tout ce qui fait Noël. Néanmoins, il découvre que l’esprit de Noël n’est pas fait que de cadeaux et de chansons. Réalisé par Ron Howard et mettant en scène Jim Carrey dans le rôle du Grinch, ce film est un incontournable de Noël.

14 – Un Noël pas si joyeux

Affiche du film Un Noël pas si joyeux - Crédit : AlloCiné / Netflix

Pendant le réveillon de Noël, Chuy fait une chute à la suite de laquelle il perd connaissance. Après s’être fait jeter un sort par une fée, il se réveille le 24 décembre de l’année suivante, soit exactement un an plus tard, mais ne se souvient que du Noël de l’an passé. Il se rend compte que son destin est scellé avec la date du 24 décembre. Un film idéal à savourer sous le sapin après le repas de Noël.

15 – Mission Noël : les aventures de la famille Noël

Affiche du film Mission Noël les aventures de la famille Noël - Crédit : AlloCiné / Columbia Pictures - Sony Pictures Animation

Les enfants, et même les grands, se posent souvent la question : comment fait le père Noël pour livrer des cadeaux dans toutes les régions du monde en un temps record à bord de son traîneau, le soir de Noël ? La réponse se trouve quelque part au Pôle nord, où s’opère la magie. Mais cette fois, un enfant a été oublié et risque fort de ne pas recevoir son présent. Aidé par son grand-père et une lutine, le plus jeune fils du père Noël va tenter de sauver la situation. Un classique des films de Noël à voir ou à revoir pour se mettre dans l'ambiance pour les fêtes.