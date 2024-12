On vous révèle combien Mariah Carey a gagné d'argent ces 30 dernières années, avec son titre le plus célèbre.

Tous les ans, c'est la même rengaine et cela fait trois décennies que ça dure !

Comme chaque année en décembre, le tube intemporel « All I Want For Christmas » de Mariah Carey résonne à tous les coins de rue, annonçant l'arrivée prochaine de Noël.

Devenue incontournable lorsque les fêtes approchent, cette chanson - qui en exaspère certains et en amuse d'autres - pourrait même battre un nouveau record d'écoutes en France, en 2024. Avec ce succès garanti, c'est surtout Mariah Carey qui doit se frotter les mains, car ce titre mondialement célèbre s'avère extrêmement rentable et lui rapporte gros (très gros) depuis 30 ans.

Mariah Carey gagne 1,9 million d'euros par an avec « All I Want For Christmas »

Autrice-compositrice, interprète et coproductrice de la chanson, sortie en octobre 1994, la star touche en effet un sacré jackpot grâce à « All I Want For Christmas ». On estime ainsi que le tube lui a rapporté la bagatelle de... 60 millions de dollars (soit 57 millions d'euros) sur les 30 dernières années.

En moyenne, Mariah Careh toucherait donc 2 millions de dollars (1,9 million d'euros) par an grâce à la diffusion du titre sur les ondes et autres plateformes d'écoutes. L'année 2022 étant la plus faste avec pas moins de 8 millions de dollars (7,6 millions d'euros) générés. Aujourd'hui, en cumulé, le tube totalise 1,9 milliard de streams, uniquement sur Spotify. Des chiffres qui donnent le tournis.

Crédit photo : @mariahcarey / Instagram

Pour la petite histoire, l'an dernier, sur la seule journée du 24 décembre 2023, la chanson « All I Want For Christmas » avait été écoutée plus de 23 millions de fois dans le monde. Un record absolu, qui pourrait bien être battu cette année, pour le plus grand bonheur de l'artiste.