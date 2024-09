23 ans après, les 2Be3 vont avoir droit à leur série sur Prime Video

Une série sur l'un des plus grands boys band français est actuellement en préparation.

« Partir un jour, sans retour, Effacer notre amour ». Ce refrain, tous les fans de boys band l'ont entonné au moins une fois, dans les années 1990.

Immense carton de l'année 1996, ce tube, chanté par les 2Be3, aura marqué toute une génération. Mais l'éphémère existence du groupe, dissout en 2001, a plongé beaucoup de fans dans le désarroi. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes évoquent cette période avec nostalgie.

Fort heureusement, ces derniers seront ravis d'apprendre qu'une série consacrée au trio, que formaient Frank Delay, Adel Kachermi et Filip Nikolic (décédé tragiquement en 2009), va bientôt voir le jour.

Bientôt une série sur les 2Be3

Un projet qui devrait en ravir plus d'un et que l'on doit à Amazon Prime Vidéo. Alors qu'elle présentait ses nouveautés ce mercredi 25 septembre, la plateforme a en effet annoncé l'arrivée prochaine de cette série, dont le tournage débutera en novembre prochain.

Et le casting est d'ores et déjà connu. L'acteur Antoine Simony incarnera Filip Nikolic, tandis que Marin Judas et Namory Bakayoko joueront respectivement les rôles de Frank Delay et Adel Kachermi (photo en tête d'article).

Initialement intégré dans un autre projet de série sur la téléréalité - et dont la sortie est prévue le 18 octobre prochain - le thème des 2be3 a finalement convaincu Amazon Prime qu'il méritait plus qu'un simple épisode. Cette série sur le mythique boys band sera donc une création originale, qui viendra se greffer à d'autres séries disponibles dans une collection plus vaste et consacrée aux gens ordinaires ayant connu une célébrité soudaine.

Crédit photo : DR

Pour rappel, le groupe 2Be3, formé en 1996, a connu un succès aussi fulgurant qu'éphémère avec plus de 5 millions de disques vendus, en seulement 3 albums, entre 1997 et 2001. On leur doit notamment les tubes « Partir un jour », « Donne » ou encore « Toujours là pour toi ».