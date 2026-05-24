Ce film génial avec Jason Statham continue de cartonner sur Netflix avec 6 millions de vues en une semaine

Par  | Partager

Image tirée du film Mechanic: Resurrection

Sorti il y a dix ans, ce film porté par la star de l’action Jason Statham cartonne actuellement sur Netflix, où il cumule des millions de vues en seulement quelques jours.

Si les abonnés de Netflix raffolent des nouveautés, à l’image de The Boroughs ou de la saison 2 du spin-off de La Casa de Papel, les productions plus anciennes ont elles aussi la cote.

C’est le cas de ce film d’action porté par Jason Statham, sorti il y a dix ans, qui continue de rencontrer un succès mondial sur la plateforme de streaming pour la deuxième semaine consécutive, rapporte le site spécialisé MovieWeb.

Une suite qui cartonne sur Netflix

Intitulé Mechanic: Resurrection, le long-métrage fait suite à The Mechanic, remake réalisé par Simon West en 2011 du film signé Michael Winner en 1972.

Sorti en 2016, ce nouvel opus continue de séduire les amateurs de films d’action sur Netflix.

Avec 5,9 millions de visionnages enregistrés entre le 4 et le 10 mai, le film affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de la semaine précédente, tout en conservant sa place dans le top 10.

Image tirée du film Mechanic: Resurrection Crédit Photo : Lionsgate

Cette suite se déroule cinq ans après les événements du premier opus et suit Arthur Bishop, un ancien tueur à gages qui mène désormais une vie paisible au Brésil.

Mais sa tranquillité est brutalement interrompue lorsque la femme qu’il aime, incarnée par Jessica Alba, est kidnappée. L’ex-assassin est alors forcé de replonger dans le monde violent qu’il avait tenté de fuir, sous la pression d’un ancien ennemi joué par Sam Hazeldine.

Il se voit alors confier la mission d’éliminer trois cibles apparemment impossibles à atteindre, tout en faisant passer leurs morts pour des accidents. Grâce à sa précision et à ses compétences redoutables, Bishop doit agir contre la montre pour sauver sa bien-aimée.

La suite après cette vidéo

Plus de 8 millions de vues en deux semaines

Si Mechanic: Resurrection n’est pas disponible sur Netflix aux États-Unis, ni en France, cela ne l’a pas empêché de devenir un succès mondial.

Pour la semaine du 11 au 17 mai, le film d’action a enregistré 2,8 millions de visionnages supplémentaires dans les pays où il est disponible, notamment en Argentine, en Colombie, au Pérou, au Venezuela et au Chili.

Image tirée du film Mechanic: Resurrection Crédit Photo : Lionsgate

Au total, le film cumule 8,7 millions de vues en deux semaines. Un score pour le moins impressionnant pour une suite qui n’obtient pourtant que 30 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes.

En France, Mechanic: Resurrection est disponible en location ou à l’achat.

Film Netflix
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Image tirée de la série The Boroughs
Les 5 raisons de regarder The Boroughs, la nouvelle série Netflix événement des créateurs de Stranger Things
Kate et Gerry McCann recherchent toujours leur fille Madeleine, disparue en mai 2007
Voici la proposition « horrible » faite par la police à la mère de Madeleine McCann, lors de ses 11 heures d’interrogatoire
Retour à Silent Hill
La réaction très froide d’Hideo Kojima au nouveau film Silent Hill inquiète déjà les fans
Image tirée de la série The Boroughs
À peine sortie, la nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things séduit déjà les fans... et on comprend pourquoi !
Extrait de la mini-série Netflix If Wishes Could Kill
Hideo Kojima n’arrive plus à décrocher de cette mini-série Netflix