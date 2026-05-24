Ce film génial avec Jason Statham continue de cartonner sur Netflix avec 6 millions de vues en une semaine

Sorti il y a dix ans, ce film porté par la star de l’action Jason Statham cartonne actuellement sur Netflix, où il cumule des millions de vues en seulement quelques jours.

Si les abonnés de Netflix raffolent des nouveautés, à l’image de The Boroughs ou de la saison 2 du spin-off de La Casa de Papel, les productions plus anciennes ont elles aussi la cote.

C’est le cas de ce film d’action porté par Jason Statham, sorti il y a dix ans, qui continue de rencontrer un succès mondial sur la plateforme de streaming pour la deuxième semaine consécutive, rapporte le site spécialisé MovieWeb.

Une suite qui cartonne sur Netflix

Intitulé Mechanic: Resurrection, le long-métrage fait suite à The Mechanic, remake réalisé par Simon West en 2011 du film signé Michael Winner en 1972.

Sorti en 2016, ce nouvel opus continue de séduire les amateurs de films d’action sur Netflix.

Avec 5,9 millions de visionnages enregistrés entre le 4 et le 10 mai, le film affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de la semaine précédente, tout en conservant sa place dans le top 10.

Crédit Photo : Lionsgate

Cette suite se déroule cinq ans après les événements du premier opus et suit Arthur Bishop, un ancien tueur à gages qui mène désormais une vie paisible au Brésil.

Mais sa tranquillité est brutalement interrompue lorsque la femme qu’il aime, incarnée par Jessica Alba, est kidnappée. L’ex-assassin est alors forcé de replonger dans le monde violent qu’il avait tenté de fuir, sous la pression d’un ancien ennemi joué par Sam Hazeldine.

Il se voit alors confier la mission d’éliminer trois cibles apparemment impossibles à atteindre, tout en faisant passer leurs morts pour des accidents. Grâce à sa précision et à ses compétences redoutables, Bishop doit agir contre la montre pour sauver sa bien-aimée.

La suite après cette vidéo

Plus de 8 millions de vues en deux semaines

Si Mechanic: Resurrection n’est pas disponible sur Netflix aux États-Unis, ni en France, cela ne l’a pas empêché de devenir un succès mondial.

Pour la semaine du 11 au 17 mai, le film d’action a enregistré 2,8 millions de visionnages supplémentaires dans les pays où il est disponible, notamment en Argentine, en Colombie, au Pérou, au Venezuela et au Chili.

Crédit Photo : Lionsgate

Au total, le film cumule 8,7 millions de vues en deux semaines. Un score pour le moins impressionnant pour une suite qui n’obtient pourtant que 30 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes.

En France, Mechanic: Resurrection est disponible en location ou à l’achat.