80 millions d'appareils ne pourront bientôt plus accéder à Netflix et vous pourriez être concerné

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : vous ne pourrez peut-être bientôt plus visionner vos films et séries préférés sur votre télévision ou votre console. Voici pourquoi.

Netflix est devenue une plateforme de streaming indispensable pour de nombreux foyers. Alors que le service pourrait proposer une offre 100% gratuite pour accéder à ses programmes, ces derniers pourraient ne plus être disponibles sur certains appareils.

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Bientôt, des millions de Français pourraient en effet ne plus pouvoir accéder à Netflix pour voir leurs programmes préférés, comme la nouvelle saison des "Bridgerton" sortie récemment, qui a conquis les spectateurs. En raison de nouvelles mises à jour sur Netflix, certains appareils seront dans l’incapacité de se connecter à la plateforme.

80 millions d’appareils obsolètes

Depuis quelques semaines, des utilisateurs ont en effet reçu des messages d’alerte sur leurs appareils, leur indiquant qu’ils seraient bientôt obsolètes. Au total, plus de 80 millions d’appareils dans le monde pourraient être concernés par ce problème, selon des chiffres rapportés par Maison & Travaux.



Parmi ces appareils, on retrouve des consoles rétro comme la PlayStation 3, des télévisions connectées de première génération de plus de 10 ans, comme celles de Samsung, LG ou Panasonic, ainsi que des boîtiers multimédia Apple TV et Amazon Fire TV Stick.

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Ces appareils ne pourront plus supporter les dernières mises à jour de Netflix qui visent à renforcer la qualité vidéo, la sécurité et la stabilité de la plateforme. Selon le média Marie France, si Netflix était toujours utilisé sur ces appareils, ces derniers auraient de gros bugs, voire des failles de sécurité.

Pour éviter cela, l’utilisation de Netflix ne sera plus possible sur ces appareils et les utilisateurs verront les messages “Non pris en charge” ou “Netflix n’est plus disponible sur cet appareil” s’afficher sur leurs écrans.

Regarder Netflix autrement

Heureusement, tout n’est pas perdu et des solutions existent pour continuer d’utiliser Netflix. Seul l’appareil est défaillant, ce qui signifie que le compte Netflix fonctionne toujours. Ainsi, vous pourrez toujours suivre vos programmes préférés sur un autre appareil comme une télévision plus récente, une nouvelle console, un ordinateur ou un boîtier HDMI. Notez que ce dernier coûte généralement moins de 10 euros et qu’il vous suffit de le brancher sur votre vieille télévision pour qu’il fonctionne.

Pour être sûr de ne pas être interrompu dans votre série du moment, vérifiez bien l’appareil sur lequel vous regardez Netflix et anticipez avant la coupure.