« Ce film est incroyable » : à peine sorti, ce thriller Netflix haletant se classe numéro 1 partout dans le monde

Netflix a sorti l’artillerie lourde avec son dernier film à grand spectacle en date porté par deux stars du cinéma. Le thriller d’aventure se classe numéro un dans le monde et les spectateurs l’adorent.

Un thriller au beau milieu de la nature

Vous avez envie de frissonner depuis votre canapé ? Cela tombe bien car vous avez le choix sur Netflix. La plateforme a d’abord sorti ce thriller sud-africain qui a pris tout le monde de court en s'offrant la place de numéro un. Mais cela n’aura pas duré bien longtemps.

En effet, Netflix a mis en ligne un autre film ce week-end qui captive les spectateurs. Entre action et thriller, ce film qui raconte un jeu du chat et de la souris sordide se déroule au cœur de la nature sauvage d’Australie.

Vous l’avez ? Il s’agit bien sûr de Apex, porté par Charlize Theron et Taron Egerton dans un scénario qui tient toutes ses promesses. « Alors qu'elle teste ses limites en solo dans la nature sauvage australienne, une femme en deuil se retrouve prise au piège d'un jeu tordu avec un tueur qui a fait d'elle sa proie », indique le synopsis sur Netflix.

Le nouveau film numéro un dans le monde sur Netflix

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Crédit photo : Netflix

En un week-end seulement (le film est sorti le vendredi 24 avril), Apex a conquis le monde. Selon les données de Flixpatrol, le film réalisé par Baltasar Kormákur (Everest) occupe la première place du Top 10 Netflix partout sur la planète. La France aussi a succombé à cette histoire en pleine nature. Sur Allociné, les internautes ont fait part de leur satisfaction :

« Très bon film ! On ne s’ennuie pas » ; « C'est prenant, ça démarre fort et les paysages sont somptueux » ; « Ça fait beaucoup trop longtemps je n’ai pas regardé un bon film et ce film est incroyable » ; « Les paysages sont magnifiques, les acteurs au top » ; « Très bon film porté par encore une fois une excellente Charlize Theron », peut-on lire.

Apex promet un divertissement haletant et bien rythmé au beau milieu de paysages à couper le souffle. C’était le gros film de Netflix prévu pour ce début de printemps et au vu des scores à l’international, le pari est réussi. Si vous voulez prolonger l’expérience haletante, laissez-vous tenter par ce film catastrophe qui occupe désormais la quatrième place du Top 10 sur Netflix.