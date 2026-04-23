En un week-end, cet événement sportif se classe numéro 1 sur Netflix !

Direction Las Vegas où se tenait ce week-end un événement que les fans de sport n’auraient loupé pour rien au monde. En moins de vingt-quatre heures, le spectacle s’est classé numéro un dans de nombreux pays sur Netflix.

Le catch débarque sur Netflix

Il n’y a pas que des films ou des séries à découvrir sur Netflix. Les documentaires ont également une place importante sur la plateforme de streaming. Les fans de sport venaient de dévorer ce documentaire consacré à une légende du football. Et leur week-end sportif ne s’est pas arrêté là.

Crédit photo : Netflix

Les spectateurs ont rapidement quitté les stades de foot pour le ring du catch. Plus précisément, de WWE Wrestlemania 42. L’événement a été retransmis en direct sur Netflix dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril. Il a marqué le grand retour de la compétition pour une nouvelle saison. Pour cette occasion, les fans de catch ont pu retrouver John Cena en tant qu’hôte cette fois-ci, depuis qu’il a pris sa retraite.

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Une soirée qui a tenu toutes ses promesses

Crédit photo : Netflix

Au programme de cette nouvelle saison de WWE Wrestlemania 42, les retours de figures phares du show : Breakker, Paige, Bianca Belair ou encore Brock Lesnar, alias The Beast, qui a retiré ses gants et ses bottes à la fin de son combat, mettant un terme à sa carrière.

Il valait donc mieux être devant sa télé ce week-end pour ne rien manquer du spectacle. On peut dire que les fans de Wrestlemania ont répondu présent. Dès le lendemain de son lancement, l’émission s’est classée première dans de nombreux pays (comme aux États-Unis), ou au moins dans le Top 10 de Netflix, selon les données de Flixpatrol. En France, Wrestlemania 42 occupe la deuxième place.

Pour les retardataires, on ne dévoilera rien des résultats car la soirée WWE Wrestlemania 42 est à retrouver sur Netflix.