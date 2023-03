Brendan Fraser a été submergé par l'émotion en recevant l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans The Whale

L’acteur star des années 1990 signe un come-back réussi et remporte pour la première fois de sa carrière le précieux Oscar pour sa performance dans The Whale.

Crédit photo : ABC/ Getty images

Il faisait partie des chouchous du public et des favoris pour repartir avec l’Oscar du Meilleur acteur. C’est fait, Brendan Fraser entre officiellement dans la liste très sélect des oscarisés grâce à son rôle dans The Whale, film où il interprète un homme souffrant d’obésité morbide. Une performance émouvante qui a conquis les votants.

Sur scène, Brendan Fraser a été submergé par l’émotion. « J'ai commencé dans ce métier il y a plus de 30 ans et les choses n'ont pas toujours été faciles, mais j'ai eu quelque chose que je n'ai pas apprécié à l'époque, jusqu'à ce que je ne l'aie plus. Je tiens à vous remercier pour cette reconnaissance, car je n'aurais pas pu le faire sans le reste de l'équipe », commence l’acteur après avoir remercié le réalisateur Darren Aronofsky et les autres nommés de la catégorie, Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal et Bill Nighy.

La renaissance créative de Brendan Fraser

Crédit photo : AFP

La star de la saga La Momie avait ensuite connu une longue période de vache maigre dans les années 2000 et 2010, traversant également des problèmes personnels. Son rôle dans The Whale signe son grand retour sur le devant de la scène, lui qui est toujours aussi populaire et aimé du public.

“So this is what the multiverse looks like…”



Brendan Fraser accepts the Academy Award for Best Actor for "The Whale.”#Oscars#Oscars95https://t.co/OizA2V2cyr pic.twitter.com/tdV0jNJkQN — ABC News (@ABC) March 13, 2023

L’acteur de 54 ans, métamorphosé pour son rôle, a tenu a remercié tout particulièrement ses collaborateurs, son réalisateur à qui il doit sa renaissance artistique et sa partenaire de jeu : « Je suis reconnaissant à Darren Aronofsky de m'avoir lancé une bouée de sauvetage créative et de m'avoir transporté à bord du bon navire. Il a mis à nu nos cœurs de baleine afin que nous puissions voir dans nos âmes comme personne d'autre ne pouvait le faire. Seules les baleines peuvent nager à la profondeur du talent de Hong Chau ».

Après son triomphe aux Oscars, on retrouvera Brendan Fraser en mai prochain au côté de Leonardo DiCaprio dans le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.