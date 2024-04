Choqué d'apprendre qu'Aya Nakamura chantera du Edith Piaf, Francky Vincent compare la chanteuse à une... Twingo !

Invité sur le plateau de l’émission Chez Jordan, Francky Vincent s’est laissé aller à un vrai coup de gueule en apprenant qu’Aya Nakamura allait chanter du Edith Piaf à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, l’organisation est dans la dernière ligne droite et rencontre toujours de nombreuses controverses. Parmi elles, le choix de faire appel à Aya Nakamura pour chanter Edith Piaf, lors de la cérémonie d’ouverture, est carrément devenu une affaire politique.

Sous fond de racisme latent, on en oublie parfois de recentrer le débat sur le plus important : la musique. Alors quoi de mieux que de demander l’avis des autres artistes, qui soutiennent généralement la rappeuse ! Seulement voilà, Francky Vincent, lui, n’est clairement pas le plus grand fan d’Aya Nakamura.

Quand Francky Vincent apprends en direct qui va chanter pour les JO #Chezjordan @C8TV pic.twitter.com/aYA3N7OSdk — Jordan De Luxe (@Jordan2luxe) April 18, 2024

Invité par Jordan Deluxe, dans l’émission Chez Jordan sur C8, diffusée ce jeudi 18 avril, le chanteur antillais est tombé des nues en apprenant la nouvelle. Parce que visiblement, c’était le dernier à ne pas être au courant à tel point qu’il a qualifié l’information de “grosse blague” : “On passe d’Aya Nakamura à Edith Piaf par rapport à un tel événement ? À ce moment-là, Francky Vincent chantant ‘Vas-y les Jeux Olympiques c’est bon’, ça le ferait ?”.

Aya Nakamura n’a pas de talent selon Francky Vincent

Complètement décontenancé par la nouvelle, Francky Vincent ne comprend pas du tout le choix d’une artiste qu’il juge tout simplement mauvaise, malgré sa popularité : “Les Jeux Olympiques, c’est quand même tous les quatre ans. Quand on fait les Jeux Olympiques aux États-Unis ou dans n’importe quel pays, on essaye d’afficher quelqu’un qui a une notoriété certes, mais qui a aussi un talent fou. Imaginez on fait ça au Canada, c’est Céline Dion qui va chanter. Aux États-Unis, c’est Beyoncé. En France, c’est Aya Nakamura ? C’est une grosse blague…”.

Crédit photo : C8

Le chanteur antillais estime même qu’il serait un meilleur choix, avant d’entonner quelques notes de la chanson “Non, je ne regrette rien” sous le regard amusé du présentateur : “J’ai été fait Chevalier des Arts et des Lettres. Pourquoi je ne chanterais pas cette chanson d’Edith Piaf ? En plus j’ai une voix de crooner, je pourrais chanter Edith Piaf”.

Francky Vincent va même plus loin en comparant Aya Nakamura à une… Twingo : “Les chanteurs sont comme les voitures : il y a les Ferrari, les Clio, les Twingo… Pour les vrais chanteurs qui ont du métier et du charisme, c’est une Twingo”. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir.