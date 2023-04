Atteint de la maladie de Parkinson, Michael J. Fox ne se voit pas vivre encore longtemps

Lors d’une interview livrée à l’émission CBS Sunday Morning, Michael J. Fox s’est sobrement confié sur le sort que lui réservait la maladie de Parkinson. À 61 ans, l’acteur sait que son temps est compté.

Depuis plus de 30 ans, Michael J. Fox vit avec la maladie de Parkinson. Une maladie qui vous affaiblit progressivement pour vous tuer à petit feu. Conscient de son sort, l’acteur, révélé mondialement par la trilogie “Retour vers le Futur” ne se fait aucune illusion concernant l’issue de sa douloureuse condition.

Crédit photo : CBS

Ce dimanche matin aux États-Unis, Michael J. Fox est l’invité de Jane Pauley pour l’émission CBS Sunday Morning pour une interview poignante. L’acteur paraît fataliste et résigné, tant les années ont épuisé son corps : “Ça commence à taper à la porte. Je ne vais pas mentir, ça devient plus dur. Ça devient plus compliqué. Chaque jour, c’est plus compliqué. Mais, c’est ainsi”.

Depuis la révélation publique de sa maladie, en 1998, Michael J. Fox a transformé sa vie en combat contre Parkinson, notamment à travers sa fondation oeuvrant en faveur de la recherche d’un traitement. Mais ce combat là, Michael J. Fox est conscient qu’il ne sera probablement plus là pour la voir aller à son terme.

“Tu meurs avec la maladie de Parkinson”

Il confie alors avoir eu récemment recours à une chirurgie de la colonne vertébrale pour une tumeur bénigne, ce qui a affecté sa marche et a entraîné une multitude de problèmes, notamment deux bras cassés, une main cassée et des os cassés au visage.

“Tomber est assassin avec la Parkinson. Et aspirer de la nourriture et attraper une pneumonie. Toutes ces façons subtiles qui te font… Tu ne meurs pas de la maladie de Parkinson. Tu meurs avec la maladie de Parkinson. J’ai pensé à sa mortalité… Je n’irai pas jusqu’à 80 ans”, confie-t-il, un brin fataliste.

L’acteur sera à retrouver sur Apple TV+ à partir du 12 mai, dans le cadre de son documentaire intitulé “Still : A Michael J. Fox Movie”.