La nouvelle plateforme de streaming Universal+ débarque en France pour concurrencer Netflix

Vous ne savez pas quelle plateforme choisir parmi la pléthore qui existe déjà sur le marché ? L’arrivée d’une nouvelle en provenance des États-Unis ne va pas arranger votre indécision. Il faudra bientôt compter sur Universal+ dans les mois à venir.

Crédit : Pavel Sipachev/ iStock

Avec toutes les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), on ne sait plus où donner de la tête. Et cela ne va pas aller en s’arrangeant.

Lundi 17 octobre, le groupe américain NBCUniversal a annoncé dans un communiqué, via sa filiale International Networks & Direct-to-Consumer, l’arrivée en France de Universal+.

La plateforme de streaming regroupera les chaînes Syfy, 13ème Rue, E ! et Dreamworks. « De plus amples informations sur la distribution non exclusive et sur le lancement d’Universal+ en France, actuellement prévu vers fin 2022, seront annoncées dans les mois à venir », a précisé le média américain.

Une nouvelle plateforme pour le public français

Crédit : grinvalds/ iStock

Universal+ vient donc s’ajouter à l’offre déjà convenable des plateformes disponibles en France, telles Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+ ou Salto.

Cette plateforme est « actuellement disponible en Espagne, en Amérique Latine (notamment au Brésil), en Inde et en Afrique », a indiqué le communiqué de NBCUniversal, avant que la France rejoigne cette liste.

Le communiqué précise que la plateforme « sera également disponible pour la première fois en France en linéaire et en non-linéaire via Universal+ », c’est-à-dire une diffusion classique de la télévision, en direct, ou au moment le plus opportun pour les abonnés. Universal+ est déjà présent en Europe, au Pays-Bas et en Espagne.

Une autre plateforme, Paramount+, devrait aussi faire son entrée sur le territoire français d’ici la fin de l’année et sera distribuée par Canal +.