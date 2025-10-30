« Une tension folle » : cette mini-série criminelle inspirée de faits réels scotche les spectateurs à leur écran sur Netlix

Netflix vient de mettre à jour son catalogue avec une série true crime pour les fêtes d'Halloween. Les spectateurs l’ont dévorée en une journée.

Une série tirée de faits réels

Les true crimes ont le vent en poupe, que ce soit en série comme Monster : L’Histoire d’Ed Gein ou en documentaire comme l’horrifiant La Voisine idéale. Mais ce genre si apprécié par une partie du public, notamment américain, n’est pas exclusif à l’oncle Sam. C’est là que Netflix entre en jeu.

Le 22 octobre dernier, la plateforme a mis en ligne une série italienne de quatre épisodes d’une heure chacun. Créée par Leonardo Fasoli et Stefano Sollima (Sicario : La Guerre des cartels), la mini-série est donc tirée de faits réels et relate l’enquête du premier tueur en série d’Italie.

Cette mini-série, c’est Le Monstre de Florence : « Retour sur l'affaire non résolue du tueur en série le "Monstre de Florence", auteur de neuf doubles meurtres entre 1968 et 1985. Malgré les enquêtes, l'arme utilisée pour chaque meurtre - un Beretta de calibre 22 - n'a jamais été retrouvée et le tueur n'a jamais été arrêté », indique le résumé d'Allociné.

Le Monstre de Florence : une série qui tient les spectateurs en haleine

Le Monstre de Florence reconstitue avec soin l’Italie des années 1960 qui est baignée par la peur qui règne alors. Cette peur se retranscrit très bien à l’écran avec une ambiance sombre et pesante.

Contrairement à ses homologues américaines qui montrent parfois une certaine fascination pour les tueurs en série, Le Monstre de Florence fait surtout la part belle à l’enquête. On y découvre les pressions médiatiques et les rumeurs qui l’ont influencée ou lui ont mis des bâtons dans les roues.

Sur Allociné, la mini-série affiche pour le moment la bonne note de 3,4 sur 5. Les spectateurs sont nombreux à avoir dévoré la série en une soirée, preuve de leur emballement pour l’histoire.

« J’ai adoré Le Monstre de Florence. Un suspense intense, sombre, inspiré d’une histoire vraie. Peu d’épisodes, mais une tension folle du début à la fin » ; « Tres bonne mini serie qui fait frois dans le dos ! » ; « C’est bien construit, et ne pâtit d’aucune faiblesse ni extravagance » ; « Intrigue qui tient en haleine », écrivent les internautes sur Allociné.

Seul bémol en revanche, l’accumulation de flashbacks qui a dérouté une partie des spectateurs, mais pas de quoi enlever l’intérêt porté à l’enquête. N’attendez plus, Le Monstre de Florence est disponible sur Netflix.