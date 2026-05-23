Les 5 raisons de regarder The Boroughs, la nouvelle série Netflix événement des créateurs de Stranger Things

Vous ne savez pas quoi regarder ce week-end ? Voici cinq raisons de découvrir The Boroughs, la nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things.

Disponible depuis le 21 mai 2026 sur Netflix, The Boroughs : Retraite rebelle pourrait bien devenir le prochain phénomène de la plateforme.

La série figure déjà parmi les contenus les plus visionnés du moment et s’installe à la troisième place du top 10 France.

Carton sur Netflix, The Boroughs : Retraite rebelle mérite clairement le détour. Voici pourquoi.

Les frères Duffer à la production de la série

Crédit Photo : Netflix

On ne les présente plus : les frères jumeaux Matt Duffer et Ross Duffer sont les créateurs de plusieurs succès de Netflix parmi lesquels Stranger Things et Something Very Bad Is Going to Happen.

La première est l’une des séries les plus visionnées de tous les temps sur la plateforme, tandis que la seconde a tenu les spectateurs en haleine. Il y a de fortes chances pour que The Boroughs suive les traces de ses aînées.

Un scénario qui donne envie

Décrite comme un mélange de fantastique et d’épouvante, The Boroughs devrait séduire les amateurs de monstres et de frissons. Le pitch ?

« Derrière l’image parfaite de cette résidence pour retraités se cache un sombre secret surnaturel. Et une bande de retraités improbables sera la seule à pouvoir l’affronter », renseigne le synopsis officiel.

Alléchant, n’est-ce pas ?

Un casting cinq étoiles

Crédit Photo : Netflix

Au casting de The Boroughs, on retrouve plusieurs pointures d’Hollywood, à commencer par Geena Davis, connue pour ses rôles dans La Mouche, Beetlejuice, Thelma et Louise ou, plus récemment, Blink Twice.

La star américaine donne la réplique à Alfred Molina, aperçu dans Boogie Nights, Magnolia et Spider-Man: No Way Home, mais aussi à Alfre Woodard, connue pour Capitaine Furillo, Miss Firecracker et Annabelle.

La distribution compte également Bill Pullman, Clarke Peters, Denis O'Hare et Jena Malone.

La suite après cette vidéo

Une série dans l’ADN de Stranger Things

Crédit Photo : Netflix

Sur la toile, The Boroughs est déjà qualifiée de « Stranger Things pour les personnes âgées » par certains internautes, qui estiment que les enfants d’Hawkins cèdent cette fois leur place à une bande d’amis seniors.

Les frères Matt Duffer et Ross Duffer revendiquent d’ailleurs cette ressemblance :

« The Boroughs est probablement le projet qui partage le plus d’ADN avec Stranger Things, parce qu’il raconte l’histoire d’un groupe de marginaux qui combattent un mal venu d’ailleurs. Cette fois, nos marginaux sont un peu plus âgés. Ils se déplacent en voiturette de golf, pas à vélo », avait indiqué Matt Duffer, cité par Deadline.

Des critiques enthousiastes

Quelques jours après sa sortie, The Boroughs séduit déjà la critique sur Rotten Tomatoes, où la série affiche 95 % d’avis favorables.

Du côté des spectateurs, les premiers retours saluent l’atmosphère fantastique et mystérieuse du show télévisé.

Une personne a écrit sur le site spécialisé Allociné :

« Une fois imprégné de l’histoire a regarder jusqu’au bout....en espérant d’autres saisons a venir ».

Une autre a commenté :

« Cette nouvelle série Netflix, produite par les frères Duffer est une belle surprise !!!Le jeu des acteurs est parfait(…) Une réalisation sympathique et une intrigue originale ».

Une troisième a ajouté :

« J’aime beaucoup, la série prend le temps de se raconter : on apprend à connaître les personnages. Ce mélange d’horreur et de drama fonctionne bien, avec cette équipe de seniors qui fait du mieux qu’elle peut ».

Et vous, allez-vous la regarder ?