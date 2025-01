Le comédien Benoît Allemane, la voix française de Morgan Freeman et Baloo, est décédé à 82 ans

Sa voix était indissociable de celle de Morgan Freeman, qu’il doublait depuis plus de trente ans. Benoît Allemane s’est éteint à l’âge de 82 ans.

Il était bien connu des spectateurs et cinéphiles français. Si son nom et son visage ne vous disent peut-être rien, sa voix en revanche est l’une des plus mythiques du cinéma. Cette voix, c’était celle de Benoît Allemane, le doubleur officiel de l’acteur Morgan Freeman depuis 1992 et la sortie du film Impitoyable de Clint Eastwood.

Le comédien est décédé le dimanche 5 janvier 2025, le jour de son 82ème anniversaire. C’est son ami, le réalisateur Lionel Auguste, qui a partagé la nouvelle sur Facebook :

« Benoît Allemane, un ami que je partageais avec beaucoup, beaucoup de monde, s’en est allé hier soir. Il venait de fêter ses 82 ans. Grand comédien, voix immensément populaire, grand monsieur, et modestement, bel et doux ami qui m’avait fait l’honneur et le plaisir de participer à mes 3 films ».

La voix du comédien français épousait parfaitement celle de son homologue américain, également connu dans le monde anglophone pour son timbre de voix si reconnaissable et unique.

Une carrière riche et éclectique









Mais Benoît Allemane, ce n’est pas que Morgan Freeman au cinéma. On a aussi pu entendre sa voix dans les Looney Tunes puisqu’il doublait Charlie le coq ou encore Baloo dans les séries animées Super Baloo et Le Livre de la jungle, souvenirs d’enfance. Surtout, les spectateurs se rappelleront sans doute de Zeus dans le Hercule de Disney (1997).

Si Benoît Allemane s’est surtout fait connaître au cinéma, il a également connu une belle carrière dans le secteur du jeu vidéo. On peut citer le personnage Grougaloragran dans la série animée Wakfu tirée des jeux vidéo du même nom ainsi que Dofus et Waven. Tout comme Zavok dans Sonic the Hedgehog. Ou encore le Mérif dans Borderlands: The Pre-Sequel, l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années. Crédit photo : Wikipedia

En plus d’avoir participé à plus de 60 pièces de théâtre, Benoît Allemane avait prêté sa voix dans l’émission Les Guignols de l’info, sur Canal+ à de nombreuses reprises. En 2024, Benoît Allemane et de nombreux comédiens français de doublage avaient pris la parole pour défendre la VF face à la menace de l'intelligence artificielle dans leur métier. Nul doute que l’IA ne sera jamais en mesure de reproduire une telle voix dans les films et séries à l’avenir.