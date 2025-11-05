Cette série notée 71% avec une star de The Witcher passionne les spectateurs sur Prime Video

Alors que les fans découvrent la quatrième saison de The Witcher, ils en ont profité pour découvrir cette mini-série avec l’une des stars du programme de Netflix.

The Witcher saison 4 : seul un personnage trouve grâce aux yeux des fans

The Witcher est sortie le 30 octobre dernier sur Netflix. Cependant, la saison 4 a reçu des critiques mitigées de la part des fans. Malgré tout, tous semblent d’accord pour affirmer que seul le personnage de Yennefer se démarque de la série. Ainsi, les spectateurs louent la performance de Anya Chalotra, son interprète :

« Yennefer porte vraiment la saison 4 de The Witcher. Pétition pour changer le nom de Witcher en Yennefer de Vengerberg », suggère un internaute sur X.

« Elle est la raison de continuer à regarder la série », confirme un second. Dès lors, les autres projets de Anya Chalotra ont attiré l’attention. Un en particulier a poussé les fans de The Witcher à se ruer dessus.

Une enquête prenante à découvrir sur Prime Video

Crédit photo : Prime Video

Avant d’être Yennefer de Vengerberg, Anya Chalotra a joué dans une mini-série produite par la BBC en 2018. Depuis, cette dernière a rejoint la plateforme Prime Video où elle attire de nombreux fans.

Il s’agit de la mini-série ABC contre Poirot avec John Malkovich dans le rôle du détective belge. « Hercule Poirot est confronté à un mystérieux tueur en série qui laisse pour seul indice un guide des chemins de fer "A.B.C." sur les scènes de crime », renseigne le résumé sur Allociné.

Crédit photo : Prime Video

ABC contre Poirot attire donc autant les fans de The Witcher et de Anya Chalotra que des amateurs d’enquêtes policières et de Agatha Christie. Car, oui, faut-il le préciser, l’histoire est tirée du roman du même nom écrit par la « Reine du crime » en 1936.

« Vraiment très sympa, à regarder jusqu'à la fin car la surprise est de taille » ; « L'ambiance est prenante et un peu glauque qui donne une atmosphère particulière … » ; « Vraiment superbe adaptation, la distribution est de haut niveau avec un Poirot XXL » ; « John Malkovich impeccable », se réjouissent les internautes sur Allociné où la série recueille une moyenne de 3,4 sur 5.

Dans le reste du monde, ABC contre Poirot plaît également aux spectateurs. Sur Rotten Tomatoes, elle recueille le score de 71%. Alors n’attendez plus : ABC contre Poirot est disponible sur Prime Video ou sur 6Play gratuitement.