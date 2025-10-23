Une nouvelle série signée Harlan Coben débarque sur Prime et les abonnés sont conquis

Mise en ligne ce 22 octobre sur Prime Video, une nouvelle série signée Harlan Coben fait déjà des émules parmi les abonnés.

Une nouvelle fois, Harlan Coben délaisse le manuscrit pour la fiction télévisée. En plus de certaines adaptations de ses romans, l’écrivain avait déjà œuvré sur deux productions originales, baptisées « The Five » et « Safe ».

Le romancier récidive aujourd’hui avec la série « Lazarus », disponible sur Prime Vidéo depuis le 22 octobre. Dans cette fiction, le héros Joel Lazarus est psychiatre, la même profession que son paternel. Quand ce dernier est retrouvé mort, Joel, surnommé Laz, revient dans sa ville natale qu’il avait quittée depuis des années.

Crédit photo : Amazon Prime

Le drame, qui semble être un suicide, fait ressurgir un traumatisme dont Laz ne s’est jamais vraiment remis : le meurtre resté non élucidé de sa sœur jumelle, vingt-cinq ans plus tôt, alors qu’ils étaient adolescents.

De plus, quand il se rend dans le cabinet de consultation de son père, Laz est sujet à des visions : des personnes mortes lui apparaissent et s’adressent à lui en le prenant pour son géniteur. Cet élément surnaturel, central dans le récit, est inattendu pour une histoire d’Harlan Coben.

Crédit photo : Amazon Prime

La série la plus "folle" de Harlan Coben ?

À partir de là, le don de Harlan Coben pour concocter des intrigues familiales regorgeant de secrets, en parallèle de mystérieux meurtres, se révèle une fois de plus très efficace. Avec des rebondissements bien sentis à chaque fin d’épisode qui poussent à regarder la suite avec entrain.

Très sombre, « Lazarus » profite de magnifiques décors. Notamment le cabinet du père aux volumes impressionnants avec une esthétique gothique, qui semble tout droit sortie de Gotham City.

En héros torturé, Sam Claflin (« Peaky Blinders », « Hunger Games ») est très convaincant dans la peau du personnage principal. Cependant, le scénario part un peu dans tous les sens. Le parti pris étrange de cette histoire de fantômes, qui donne toute son originalité à la série, finit par lasser et abuse de grosses ficelles. La plus bizarre et la plus folle des fictions d’Harlan Coben n’est donc pas la meilleure, tout en restant très divertissante.

Si certains éléments ne surprendront sans doute pas les amateurs de polars aguerris aux rebondissements les plus retors, « Lazarus » saura convaincre les fans du genre. En six épisodes seulement, elle se révèle en effet très efficace.

À retrouver sur Prime Video dès maintenant !