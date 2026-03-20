«Un bijou» : cette «excellente série» tirée d'une histoire vraie s'invite dans le top 5 de Netflix et subjugue les spectateurs

Une série signée HBO vient de débarquer sur le catalogue Netflix. Et elle occupe déjà une place de choix parmi les cinq séries les plus regardées sur la plateforme de streaming.

Est-ce que vous êtes un adepte des séries inspirées de faits réels ? Et plus particulièrement quand il s’agit de chroniques judiciaires et des “true crimes” ? Si c’est le cas, impossible de passer à côté de cette série qui vient d’arriver sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne, le 14 mars dernier, une série télévisée concoctée par HBO, déjà diffusée sur la chaîne câblée américaine en 2023.

Pas forcément attendue, elle suscite pourtant un engouement important chez les abonnés de Netflix, au point d’intégrer le top 5 des séries les plus regardées sur la plateforme.

Il s’agit de la mini-série baptisée “Love & Death”, portée par les comédiens Elizabeth Olsen, Jesse Plemons et Lily Rabe. Inspirée d’une histoire vraie, la fiction a été créée par David E. Kelley et comporte 7 épisodes.

Crédit photo : HBO

Un “true crime” qui a défrayé la chronique

Ce true crime se penche ainsi sur l’affaire Candy Montgomery, un fait divers qui avait fait la une des journaux américains dans les années 80. Mariée et mère de famille, Candy Montgomery (interprétée par Elizabeth Olsen) semble mener une vie parfaite dans une petite ville du Texas. Elle s'occupe de sa maison, est impliquée au sein de son église et est parfaitement intégrée dans sa communauté religieuse. Mais la femme au foyer s'ennuie.

Elle décide donc d'entamer une liaison avec un autre membre de l’église, Allan Gore (incarné par Jesse Plemons), mari de son amie Betty (incarnée par Lily Rabe). Cette relation adultère va cependant tourner au drame. Betty Gore est retrouvée brutalement assassinée de 41 coups de hache. Candy devient rapidement la principale suspecte.

Crédit photo : HBO

Ce n’est pas la première fois que ce “true crime” fait l’objet d’une adaptation télévisuelle. Un an avant la diffusion sur HBO de la série de David E. Kelley avec Elizabeth Olsen, l’affaire Candy Montgomery avait déjà inspiré une autre série avec cette fois Jessica Biel dans le rôle principal.

Intitulée "Candy : Meurtre au Texas", cette série de 5 épisodes a été diffusée en 2023 sur la plateforme Hulu aux Etats-Unis et sur Disney+, où elle est toujours disponible.

Une série adorée des téléspectateurs

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La série "Love & Death" a déjà séduit nombre d'amateurs de thrillers ou de true crime. Elle est ainsi notée 4/5 par les téléspectateurs sur Allociné, où elle compte moult critiques positives.

Crédit photo : HBO

"Excellente série ! Le casting est parfait ! À voir absolument !" "Superbe série, un bijou" "Une série intrigante qui nous plonge dans une histoire vraie aussi choquante que fascinante. Les performances solides du casting principal et la reconstitution minutieuse de l'époque en font une expérience captivante pour les amateurs de drames criminels" “J'ai été subjugué par les 7 épisodes, un scénario simple et plaisant... Quel plaisir d'être tombé dedans... A dévorer !" "Le casting est irréprochable et Elizabeth Olsen est formidable" "J'ai dévoré chaque épisode, l'esthétique de la série est réussie et les acteurs sont convaincants"

Certains internautes pointent cependant quelques longueurs, regrettant notamment la lenteur de la narration. Mais au fur et à mesure des épisodes, l'histoire s'emballe et accroche le téléspectateur, même si le dénouement de l’histoire est déjà connu de tous (sauf pour celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler de ce fait divers). Pourtant, même en connaissant le verdict du procès, on se demandera toujours, en regardant la série, si justice a été vraiment rendue.