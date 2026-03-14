Ce nouveau film de requins va terrifier tous les spectateurs sur Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de Trash, un film d’horreur avec un requin qui profite d’un ouragan pour trouver son encas dans une ville inondée.

Vous avez déjà vu des requins dans la mer, et vous en avez vu dans des tornades, mais aussi dans les égoûts avec “Sous la Seine”. Cependant, en avez-vous déjà vu dans votre salon ? C'est exactement ce qui se passe dans *Thrash*, le nouveau film Netflix de Tommy Wirkola, le réalisateur de *Violent Night*, dont la première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Dans ce film, un ouragan dévastateur provoque des inondations catastrophiques dans une ville côtière. Les inondations sont si importantes que les requins sortent de la mer pour envahir les rues, pénétrer dans les maisons, et bien plus encore.

Crédit photo : Netflix

Le film met en scène Phoebe Dynevor (« Bridgerton »), Whitney Peak (« Gossip Girl ») et Djimon Hounsou (« Les Gardiens de la Galaxie »).

Si tout ça vous semble familier, c'est normal et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un film de requins. En 2024, Sony prévoyait de sortir ce film sous le titre *Beneath the Storm*. Depuis, sa date de sortie, son titre et son distributeur ont changé à plusieurs reprises. Aujourd’hui, le film débarquera enfin sur Netflix le 10 avril sous le titre *Thrash*.

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Crédit photo : Netflix

Un requin dans la ville

Thrash rappelle également Crawl, le film réalisé par Alexandre Aja en 2019. Dans ce film, un animal effrayant terrorisait également une petite ville, mais il s'agissait d'alligators plutôt que de requins. Cela semblait toutefois plus plausible, car on voit plus souvent des alligators sur la terre ferme. La seule fois où l'on voit des requins sur la terre ferme, c'est dans un aquarium ou au cinéma.

À notre avis, la réussite de ce film dépendra de sa capacité à trouver le juste équilibre entre le scénario catastrophe plausible et ses conséquences improbables tirées par les cheveux. Car si l’idée d’ouragans provoquant des inondations qui permettent à des requins de s’attaquer à des femmes enceintes dans leurs voitures est assez farfelue, celle d’ouragans provoquant des inondations qui tuent des gens ne l’est pas du tout.

En fait, c’est bien plus courant que quiconque ne le souhaiterait. Et si le film de Wirkola parvient à mettre un peu de lumière sur ce sujet tout en nous faisant rire, applaudir et crier, alors il tient peut-être quelque chose. Nous le découvrirons le 10 avril, lorsque Thrash sortira sur Netflix.