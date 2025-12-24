Cette actrice culte de «Maman, j'ai raté l'avion» fait une triste révélation des années après le succès du film

On la connaît tous comme la dame aux pigeons dans Maman, j’ai raté l’avion ! L’actrice Brenda Fricker a fait une triste révélation sur sa carrière après le succès du film.

Un rôle marquant dans Maman, j’ai encore raté l’avion !

Brenda Fricker est sans doute connue du monde entier pour son rôle de la dame aux pigeons dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! Son personnage, tendre et amical, aide le jeune Kevin McCallister à échapper aux « casseurs poisseux » à New York.

Depuis plus de deux décennies, son personnage traverse les générations, Maman, j’ai encore raté l’avion ! étant un classique du film de Noël. Mais avant cela, Brenda Fricker a joué aux côtés de Daniel Day-Lewis dans le drame My Left Foot. Le film a permis à Brenda Fricker de devenir la première actrice irlandaise à remporter un Oscar dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle en 1989.

Cependant, au cours des années 2000, Brenda Fricker s’est fait plus discrète sur nos écrans. Elle le regrette et explique pourquoi.

Un terrible constat pour les acteurs arrivé un certain âge

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Une fois atteint les 70 ans, Brenda Fricker a constaté que les opportunités devenaient inexistantes pour les acteurs de son âge. Dans un entretien accordé à The Times l’année dernière, l’Irlandaise en avait dit plus sur le sujet :

« On n’écrit pas pour les vieilles femmes. Shakespeare écrivait pour les vieilles femmes, mais aucun des jeunes auteurs ne le fait. Aucun [...] Souvenez-vous de ces mots quand vous aurez 70 ans : vous deviendrez invisible. Richard Harris [le premier interprète de Dumbledore, ndlr] me les a dits et ces mots me sont restés. » « Il faut crier pour se faire entendre. Ce n’est donc pas que je sois au chômage pour une autre raison : il n’y a tout simplement pas de rôles à jouer », regrettait-elle encore.

Crédit photo : The Times

Aujourd’hui, Brenda Fricker souffre de plusieurs problèmes de santé qui la contraignent à rester alitée très souvent. Dans les colonnes du Guardian, elle déclarait en septembre dernier être « épuisée ». L’actrice a d’ailleurs fait une drôle de confession. Si elle fait partie de l’un des films de Noël les plus appréciés, Brenda Fricker n’aime pas vraiment les fêtes de fin d’année. L’octogénaire vit seule avec son chien et regarde des émissions comme The Real Housewives of Beverly Hills pour lui remonter le moral.