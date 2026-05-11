Ce film avec Keanu Reeves est numéro 1 dans le monde, mais les spectateurs le détestent à cause de ce détail

Ce n’est pas parce qu’il reçoit de mauvaises critiques que le dernier film avec Keanu Reeves ne réalise pas un carton sur Apple TV. La preuve.

Keanu Reeves doit se faire pardonner dans son dernier film

En ce moment, il y a de quoi tenir plusieurs jours en streaming . Avant même sa sortie, les spectateurs semblent déjà sous le charme de la nouvelle série Netflix des frères Duffer. Pour les abonnés de Canal+, pourquoi ne pas essayer cette série louée par Stephen King ?

Changeons un peu de registre et de plateforme et rendons-nous sur Apple TV. Le streamer a dévoilé le mois dernier un nouveau film avec Keanu Reeves. Passée quelque peu inaperçue, la comédie joue sur la réputation de « gentil » de l’acteur canadien à Hollywood pour la tordre dans une satire cynique.

Crédit photo : Apple TV

Ce film, c’est Chantage, qu’a réalisé Jonah Hill (Le Loup de Wall Street). « Reef, une ancienne gloire d'Hollywood, doit replonger dans son passé pour affronter ses démons et se racheter après qu'on lui a extorqué un mystérieux clip vidéo », renseigne le synopsis d’Allociné.

Un film numéro un… laminé par la critique

Crédit photo : Apple TV

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Le capital sympathie de Keanu Reeves dans un rôle à contre-emploi, entouré de Cameron Diaz et Matt Bomer ont catapulté Chantage en tête du classement sur Apple TV. En effet, la comédie se classe première partout dans le monde, y compris en France, selon Flixpatrol. Elle se permet au passage de dépasser le blockbuster F1 avec Brad Pitt.

Pourtant, Chantage essuie de violentes critiques négatives du côté de la presse depuis sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, elle lui a attribué un faible 28%. C’est à peine mieux pour les spectateurs chez qui, les avis sont mitigés. Outre les 31% sur le site agrégateur, le film a reçu la moyenne de 1,6 sur 5 sur Allociné. Et ce n’est pas la présence d’invités surprises comme Martin Scorsese qui vont y changer quelque chose. Ils jugent le récit inintéressant et peu amusant.

Néanmoins, certains ont apprécié et l’ont fait savoir :

« On passe un bon moment avec des guests et Keanu Reeves qui mêlent à la fois le jeu du contre-emploi et de la sincérité » ; « Une œuvre singulière, imparfaite mais sincère, qui séduira les spectateurs en quête d’un cinéma plus introspectif que spectaculaire » ; « Un casting de dingue pour ce bon film truffé d’easter eggs », peut-on lire.

Ces quelques commentaires ont-ils suffi à vous convaincre de donner une chance à Chantage ? Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous sur Apple TV.