Cette nouvelle comédie avec John Cena est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs la recommandent tous

Si les thrillers cartonnent en séries, il semblerait que du côté des films, les comédies dominent. Netflix vient de dévoiler sa dernière en date et en quelques jours, elle se classe déjà numéro 1 de la plateforme.

La nouvelle comédie numéro 1 sur Netflix

C’est l’été et pour fêter ça, pourquoi ne pas opter pour une comédie légère ? Après cette comédie romantique qui a ému les spectateurs, Netflix a dévoilé le 26 juin dernier un autre film feel-good.

Il ne lui aura fallu qu’un petit week-end pour se classer premier des films les plus regardés de la plateforme dans le monde. En France aussi il fonctionne très bien puisqu’il occupe actuellement la troisième place du Top 10.

Cette comédie, c’est Little Brother. « La vie parfaite d'un agent immobilier rigide est totalement chamboulée lorsque son "petit frère", aussi attachant qu'imprévisible, refait soudainement surface », renseigne Netflix.

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Des gags à gogo et des spectateurs satisfaits

Crédit photo : Netflix

Pour incarner ce frère dont l’existence est troublée, c’est l’ancienne star du catch reconvertie en acteur, John Cena qui prouve encore une fois ses talents pour la comédie. C’est l’humoriste Eric André qui joue son petit frère excentrique. Au casting, on retrouve aussi Michelle Monaghan, que l’on a vue dans la franchise Mission Impossible ou dans The White Lotus.

Crédit photo : Netflix

Dans Little Brother, les situations ubuesques s'enchaînent et les gags déjantés avec. Si le film a déplu à la critique qui ne lui a attribué que le score de 50% sur Rotten Tomatoes, il a néanmoins satisfait les spectateurs.

« Le duo John Cena/Éric André fonctionne très bien, Christopher Meloni est excellent [...] Little Brother est une bonne comédie bien sympathique que je conseille avec grand plaisir sans problème pour passer un très bon moment sans prise de tête », écrit avec enthousiasme cet internaute sur Allociné.

Que ce soit pour les gags, les rebondissements, les acteurs ou le message véhiculé, Little Brother possède quelques arguments pour vous faire passer une bonne soirée sur Netflix.