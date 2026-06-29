« Elle marque les esprits » : cette série Netflix coréenne retourne le cerveau des spectateurs qui dévorent les 6 épisodes en une soirée

Ils nous ont manqués, les revoilà enfin. Netflix vient de sortir un nouveau K-drama qui passionne déjà les spectateurs. Vous êtes prêt à vous faire manipuler ?

Netflix dévoile son nouveau K-drama

Vous avez déjà dévoré ce thriller espagnol numéro 2 sur Netflix ? Passez désormais à un drame/thriller sud-coréen. Le Pays du matin calme revient avec la plateforme pour une série originale qui va jouer avec vos nerfs, mais surtout votre cerveau.

Crédit photo : Netflix

Le Garçon du dernier rang est sorti vendredi 26 juin sur Netflix et devrait rapidement occuper le Top 10. Son histoire de fascination rappellera sans doute aux spectateurs le carton Mon Petit renne. La série coréenne est l’adaptation d’une pièce de théâtre espagnole appelée "El chico de la última fila" et écrite par Juan Mayorga. C’est au créateur de Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo, Kim Gyu-tae, à qui l’on doit la série.

Elle raconte l’histoire de Heo Mun-oh, un écrivain raté reconverti en professeur de littérature à l’université. Les talents d’écriture d’un ingénieux élève de sa classe l'obsèdent, poussant le professeur à lui donner des cours privés. Mais il s'aperçoit que les choses commencent à tourner au chaos.

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Une série qui trompe les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Plonger dans Le Garçon du dernier rang, c’est plonger dans une ambiance sombre et pesante. La série balade le spectateur vers diverses pistes pour finalement le surprendre sans crier gare. Cette savante manipulation n’est pas seulement due à la réussite du scénario ou de la réalisation, mais aussi des acteurs. Dans le rôle du professeur, on retrouve la légende sud-coréenne, Choi Min-sik (Old Boy) et dans celui de l’étudiant insaisissable, Choi Hyun-wook (Héros fragile).

Le Garçon du dernier rang n’a pas encore obtenu de notes sur Rotten Tomatoes et Allociné. En revanche, il affiche une moyenne de 7,6 sur 10 sur Imdb outre-Atlantique. Les spectateurs ont particulièrement apprécié la tension et le suspense qui rôdent.

« C’est une œuvre dense et percutante, conçue pour marquer les esprits bien après que l'écran s'est éteint » ; « Je viens de finir de regarder ça et je peux dire que c'était p***** de génial ! » ; « La série combine tension psychologique, mystère et développement solide des personnages », écrivent-ils.

Il ne leur a pas fallu bien longtemps pour dévorer les six épisodes du Garçon du dernier rang. Vous savez quoi regarder cette semaine sur Netflix.