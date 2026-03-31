Danny Trejo explique pourquoi il exige que tous les méchants qu'il joue meurent dans les films

Son visage est connu de tous, que l’on ait vu ou pas ses films. Danny Trejo est un habitué des films d’action et de combat dans lesquels il joue souvent des antagonistes. Il en a livré la raison.

Danny Trejo, un visage familier du cinéma qui ne joue (presque) que des méchants

Il est un visage familier du petit et du grand écran. Quand on ne le voit pas dans une pub pour une spécialité mexicaine, ses origines, Danny Trejo prête aussi sa voix pour des jeux vidéo comme GTA : Vice City Stories ou Call of the Dead.

Pourtant, c’est bien en tant qu’acteur que le grand public connaît Danny Trejo. Après des rôles de figuration dans les années 1980, sa carrière au cinéma prend un tournant dès 1995 et le film Desperado. Dans le film de son cousin Robert Rodriguez, il donne la réplique à Antonio Banderas et Salma Hayek. Sa carrière explose au début des années 2000 avec Spy Kids. D’ailleurs, il s’agit d’un des rares rôles de sa filmographie où il ne joue pas l’antagoniste.

Faire de la prévention à travers le cinéma

Crédit photo : Twentieth Century Fox

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Grâce à ses traits marqués, sa moustache et ses tatouages, Danny Trejo interprète souvent des vilains au cinéma et à la télé. Ainsi, lorsqu’il joue ce genre de personnages, l’acteur insiste sur une chose dans son contrat : que son personnage soit tué à la fin de l’histoire. Pas étonnant alors qu’il soit l’un des acteurs ayant été tué le plus de fois au cinéma, à savoir 65 fois. Mais il y a une raison précise à cela.

Danny Trejo veut montrer aux jeunes que les méchants meurent souvent à la fin, d'où son attirance pour ce genre de rôles. Il veut également montrer que les méchants doivent subir les conséquences de leurs actes, que ce soit par l’arrestation, la défaite ou la mort.

L’acteur a expliqué à plusieurs reprises dans des interviews ne pas vouloir glorifier ou glamouriser le crime. Danny Trejo a connu cette vie. Il a été incarcéré durant plusieurs années dans la prison d’État de San Quentin pour divers délits, trafic de stupéfiants et cambriolages à 12 ans.

Désormais repenti, Danny Trejo fait de la prévention auprès des jeunes dans les lycées en plus de celle au cinéma.