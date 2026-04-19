Ces 5 mini-séries parfaites que tout le monde a injustement oubliées

Si certaines mini-séries ont le vent en poupe, d’autres ont fini aux oubliettes alors qu’elles méritent une seconde chance. Voici cinq programmes à (re)découvrir d’urgence.

Certaines séries peuvent s’étirer en longueur. Avoir une saison de trop. Ou même deux ou trois ! Un écueil auquel échappe par définition la mini-série, qui n’a qu’une salve d’épisodes, avec un début et une fin. Rien de tel qu’une narration maîtrisée dans un format compact pour un maximum de plaisir lorsque l’on a un minimum de temps !

Ces dernières années, plusieurs shows télévisés ont cartonné auprès des spectateurs, comme Adolescence sur Netflix, Mare of Easttown sur Prime Video, ou encore The Outsider sur HBO Max. D’autres ont connu un succès plus confidentiel. (Re)plongez-vous dans ces shows incontournables, oubliés du grand public, ou pas encore vus.

Maniac (2018)

Maniac, c’est un projet d’envergure associant des noms tous plus grands les uns que les autres : Cary Joji Fukunaga à la réalisation, quelques années après avoir mis en scène la première saison de True Detective, et au casting Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, Gabriel Byrne, Sally Field, et Sonoya Mizuno. Rien que ça !



Une série pleine d’imagination, très libre, partant des problèmes psychologiques et psychiatriques de ses protagonistes pour offrir un voyage à travers les dimensions, les époques, et les styles. La qualité globale de Maniac justifie amplement de s’y (re)plonger, et de se laisser bluffer par cette grande mini-série.

Sharp Objects (2018)

Si la présence au casting d’Amy Adams et Patricia Clarkson ne suffit pas à vous convaincre, celle derrière la caméra du regretté Jean-Marc Vallée, réalisateur de — entre autres — Dallas Buyers Club, et le fait qu’il s’agit d’une adaptation d’un roman de Gillian Flynn, l’autrice de Gone Girl, devraient titiller votre intérêt !



Ce thriller inoubliable, à la dimension familiale importante, a conquis les critiques à l’époque de sa sortie, et mérite que l’on s’y attarde, même des années plus tard !

Show Me a Hero (2015)

Portée par Oscar Isaac, cette mini-série est tirée d’une histoire réelle et adaptée du livre éponyme de la journaliste américaine Lisa Belkin. Les six épisodes suivent Nick Wasicsko, plus jeune maire de Yonkers, dans l’État de New York, contraint de construire des logements sociaux dans un quartier majoritairement occupé par des blancs.

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Créée par David Simon (The Wire), Show Me a Hero dresse un portait coup de poing sur un épisode méconnu de l’histoire américaine. À noter que ce drame judiciaire affiche le score quasi-parfait de 96 % sur Rotten Tomatoes.

Catch-22 (2019)

Réalisée par George Clooney, Grant Heslov et Ellen Kuras, cette comédie dramatique composée de six épisodes prend place durant la Seconde Guerre mondiale et met en scène le lieutenant John Yossarian (Christopher Abbott), soldat de l’armée de l’air américaine.

Lassé d’être pris pour cible, il tente de se faire passer pour fou pour être démis de ses fonctions. Il voit son plan tomber à l’eau à cause d’une règle bureaucratique pour le moins ridicule.

Nommée aux Golden Globes 2020, cette mini-série est une adaptation du roman culte du même nom, signé Joseph Heller en 1961. Le site spécialisé Collider salue « une œuvre à la fois, sombre comique et visuellement époustouflante ».

Vinyl (2016)



En raison de son annulation, Vinyl est, par la force des choses, devenue une mini-série ne comptant que dix épisodes. Pourtant, ce show né de la collaboration entre Martin Scorsese, Mick Jagger, Rich Cohen et Terence Winter, à l’œuvre sur les cultes Les Soprano et Boardwalk Empire, avait tout pour être grand.



À commencer par un casting grandiose comptant les formidables Bobby Cannavale et Juno Temple, et un pilote mis en scène par Martin Scorsese n’ayant rien à envier à un long-métrage.



Vinyl, c’était la promesse d’une exploration du monde de la musique dans les années 70 made in HBO, malgré quelques maladresses, et à jamais un rêve inachevé, esquissé il y a déjà dix ans.