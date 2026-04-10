« Le film le plus explicite jamais vu » : les spectateurs « dégoûtés » par ce film érotique sur Netflix

Sur Netflix, un nouveau film est entré dans le catalogue, et bien qu’il ait rencontré un grand succès il y a quelques années, il ne fait pas l’unanimité auprès des spectateurs.

La plateforme de streaming Netflix met régulièrement son catalogue à jour pour proposer des nouveautés à ses abonnés. En ce moment, vous pouvez regarder la saison 3 de “XO, Kitty”, une série coréenne à l’eau de rose qui cartonne dans le monde entier.

Cependant, tous les films disponibles sur la plateforme ne font pas l’unanimité. C’est par exemple le cas de “A Line Of Fire”, un film d’action que de nombreux spectateurs n’ont pas apprécié, mais aussi d’un film sorti récemment sur Netflix.

Des spectateurs “dégoûtés”

Ce film n’est autre que “Y Tu Mamá También”. Bien qu’il ait été salué par la critique en 2001, il crée le débat sur les réseaux sociaux. Le réalisateur du film est Alfonso Cuaron, qui était à la tête des “Fils de l’homme”, “Gravity” ou même “Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban”. Cependant, ce film est très différent et s’il a choqué les spectateurs, c’est pour ses scènes érotiques intenses.

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Le film suit l’histoire de deux amis proches qui multiplient les frasques pendant que leurs copines sont en vacances. Lors d’un mariage, ils rencontrent une femme plus âgée, Luisa, qui accepte de les accompagner dans un road trip au Mexique. Là, les relations sexuelles s’enchaînent entre les personnages et les scènes sont tellement osées que certains spectateurs ont affirmé être “dégoûtés” par “le film le plus explicite jamais réalisé”.

“Ce film est rempli de gags vulgaires, de caricatures éculées et de misogynie ambiante dont le cinéma mexicain se serait pourtant bien passé”, “Presque chaque ligne des dialogues du film semble destinée à choquer le public”, “Aucune profondeur, des protagonistes à claquer, un montage ultra rébarbatif mais surtout des causeries de cul à outrance comme on en fait pas même dans les pires teen movies. Ridicule et sans intérêt”, peut-on lire sur AlloCiné.

“Un film exceptionnel”

Si certains spectateurs ont été choqués par ce film, d’autres ont beaucoup aimé et ne tarrissent pas d’éloges à son sujet.

“Un film exceptionnel, extrêmement bien réalisé et poignant”, “Film incroyable”, “J’ai regardé Y tu mama también hier soir, c’était tellement incroyable, tellement bien”, peut-on lire sur X.

À vous de vous faire votre propre opinion sur ce film !