« Un divertissement imbattable » : Stephen King recommande cette série Netflix notée 92%

Voici une autre série à ajouter à votre liste et elle nous vient des recommandations de Stephen King. Amateurs de thrillers et de mystères, vous serez servis.

Ces derniers temps, il y a beaucoup de séries à vous mettre sous la dent. Pas n’importe lesquelles, des séries qui ont cartonné auprès du public très rapidement après leur sortie. Il y a cette série britannique qui fascine les spectateurs. Ou bien cette série avec Jason Bateman et Jude Law qui rend accros les fans d’Ozark sur Netflix.

En voici une autre qui devrait plaire aux amateurs de thrillers et d’enquêtes policières. En plus, elle est recommandée par nul autre que Stephen King. L’auteur de roman a prouvé qu’il avait bon goût quand il s’agissait de séries. Une fois encore, il frappe dans le mille.

La série en question est The Sinner, encore bien trop méconnue. Elle a pourtant été diffusée entre 2017 et 2021. Aujourd’hui, elle fait un carton sur Netflix avec 50 millions d’heures de visionnage entre janvier 2023 et juin 2025, selon FlixPatrol.

Stephen King recommande ce thriller sombre sur Netflix

Pas de quoi tourner en rond et s’ennuyer dans The Sinner. Chacune des quatre saisons met en scène une histoire différente avec toujours le détective Harry Ambrose. Voici le résumé de la première saison pour vous mettre l’eau à la bouche : « Quand une jeune mère poignarde à mort sans raison un inconnu, un inspecteur cherche à découvrir le mystère entourant sa perte de mémoire ».

À la fin de l’ultime saison, Stephen King s’était emparé de son compte Twitter (désormais X) pour en faire l’éloge : « THE SINNER sur Netflix et/ou AppleTV+. Un divertissement imbattable. »

Sur Reddit, l’engouement est le même lorsqu’un internaute demande la série Netflix avec le meilleur rebondissement. « The Sinner, saison 1. Une histoire excellente », écrit un fan.

« Oui ! J'ai aimé toutes les saisons, mais j'ai perdu tout intérêt pour la dernière » ;« The Sinner a retenu mon attention et cela valait la peine d'y consacrer du temps », peut-on lire.

Du côté de Google Avis, les internautes ne sont pas en reste :

« Une série vraiment captivante, à voir absolument ! » ; « Je dois dire que j'ai pris une claque et que ça faisait longtemps » ; « Si vous aimez les thrillers et les délires tordus, cette série est faite pour vous ! » ; « Les acteurs sont étonnants et talentueux, l'intrigue est bien ficelée. »

The Sinner a récolté le score de 92% sur Rotten Tomatoes malgré une baisse de la qualité dans les dernières saisons, selon les spectateurs. Rendez-vous sur Netflix.