L'acteur et réalisateur Robert Redford, monstre sacré d'Hollywood, est mort à l'âge de 89 ans

L'acteur Robert Redford, décédé à l'âge de 89 ans

Robert Redford est décédé.

Il était une véritable légende du cinéma.

L'acteur et réalisateur américain Robert Redford est décédé ce mardi 16 septembre, à l'âge de 89 ans. Son décès a été annoncé par Cindi Berger, directrice générale de l'agence de publicité Rogers & Cowan PMK.

L'acteur oscarisé s'est éteint paisiblement dans son sommeil, à son domicile de Provo, dans l'Utah.

Monstre sacré d'Hollywood, Robert Redford, qui a tourné dans près de 50 films, aura marqué l'histoire du Septième Art avec des rôles cultes, notamment dans « L'Arnaque » (1973,) « Gatsby le Magnifique » (1974), « Les Hommes du président » (1976), « Les trois jours du Condor » (1976), « Butch Cassidy et le Kid » (1969), « Out of Africa » (1985), ou encore « L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » (1998).

Acteur engagé, il était par ailleurs un fervent partisan de la cause environnementale, mais aussi un défenseur acharné du cinéma indépendant. C'est d'ailleurs pour encourager celui-ci qu'il avait créé le célèbre festival de Sundance, en 1982.

D'autres informations à venir.

