La mode est une nouvelle fois secouée dans Le Diable s'habille en Prada 2 à voir absolument en VOD

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? Pas de panique, on a le film qu’il vous faut avec Le Diable s’habille en Prada 2. Détente et rigolade garanties.

La suite d’une comédie culte à voir absolument en VOD

Une nouvelle année commence et pour mieux l’entamer, on vous propose de vous détendre devant un bon film grâce à la VOD.

La vidéo à la demande vous permet de voir des films récents sans pub en ne payant qu’une fois. Après ce film de braquage avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James et Sam Worthington, on vous propose de la légèreté avec la suite d’une comédie culte : Le Diable s’habille en Prada 2.

Andy doit gérer un nouveau problème dans Le Diable s’habille en Prada 2

Crédit photo : 20th Century Studios/ Disney

Vingt ans après le premier opus, Andy, Emily, Nigel et la terrible Miranda reviennent sur nos écrans. Si la mode est toujours aussi populaire, le célèbre magazine Runway est dans la tourmente.

Tout d’abord, le numérique menace la presse papier et comme d’autres magazines, les ventes de Runway sont en déclin. Surtout, sa rédactrice en chef, Miranda Priestly (Meryl Streep), est sous le feu des critiques après avoir publié un article louant une marque qui exploite pourtant des travailleurs dans des ateliers de misère.

Andy (Anne Hathaway) se voit alors reprendre du service chez Runway pour tenter de gérer tout cela ainsi que son ancienne patronne qui a bien du mal avec les pratiques numériques. Comme dans le premier film, Le Diable s'habille en Prada 2 ne laisse aucun répit à Andy et de nombreuses décisions vont se jouer en coulisses. Et comme à chaque fois, tous les coups sont permis.

Pour son grand retour, Le Diable s’habille en Prada 2 vise juste. Les dialogues font mouche, les blagues aussi et on prend plaisir à retrouver toute cette bande de personnages surmenés. Pour une soirée détente à la maison, il n’y a rien de mieux. Alors, rendez-vous sur Youtube Films pour le visionner.