Le meilleur film d'action de 2026 affiche un score de 99 % sur Rotten Tomatoes et il vient de sortir

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Image tirée du film The Furious

À peine sorti dans les salles obscures, ce film d’action asiatique est déjà présenté comme l’un des meilleurs de ces dernières années et affiche une note quasi parfaite.

Le cinéma d’action asiatique, tout particulièrement hongkongais, est réputé pour son innovation et sa mise en scène grandiose, avec des figures telles que Tsui Hark et John Woo qui ont fait rêver les spectateurs des années 80-90.

Dans cette droite lignée, le long-métrage du cinéaste japonais Kenji Tanigaki intitulé The Furious séduit le public depuis sa sortie en salle !

Image tirée du film The Furious

Un nouveau film d’action coup de poing

Cette nouvelle pépite affiche un impressionnant score de 97 % sur Rotten Tomatoes, basé sur 107 critiques professionnelles, ce qui en fait l’un des films les mieux notés de l’année, souligne le magazine Forbes. Les spectateurs ne sont pas en reste, puisqu’ils lui ont attribué un score de 95 %.

Ce long-métrage d’arts martiaux est sorti dans les salles françaises le 10 juin dernier. S’il ne bénéficie pas d’un lancement aussi massif que les blockbusters, c’est la première fois qu’il est exploité à grande échelle depuis sa présentation dans les festivals en septembre 2025.

Apprécié par les amateurs du genre, The Furious semble marcher dans les pas de The Raid, film d’action indonésien qui avait séduit la critique il y a quinze ans. Le pitch ?

L’histoire suit un homme dont la fille est enlevée par un réseau criminel. Face à une police corrompue qui refuse de l’aider, il décide de mener sa propre enquête. Il s’associe à un journaliste dont la femme a elle aussi disparu. Ensemble, ils s’engagent dans une véritable croisade contre les ravisseurs pour retrouver leurs proches.

La suite après cette vidéo

Un casting cinq étoiles

The Furious rassemble plusieurs figures du cinéma d’action. À commencer par le réalisateur Kenji Tanigaki, ancien cascadeur ayant travaillé sur plus de cinquante films avant de passer derrière la caméra.

Côté casting, on retrouve l’acteur chinois Miao Xie, qui incarne le père de la fillette kidnappée, vu récemment dans The Monkey King et Ip Man: The Awakening.

Il donne la réplique à l’Indonésien Joe Taslim, acteur et pratiquant d’arts martiaux, qui a joué dans Mortal Kombat, The Raid ou encore The Swordsman.

Image tirée du film The Furious

Yayan Ruhian fait également partie du film. Figure majeure du cinéma d’action contemporain, il s’est fait remarquer dans les deux films The Raid, John Wick : Chapitre 3, ainsi que dans Star Wars : Le Réveil de la Force.

« The Furious s’impose déjà comme l’un des films d’action les plus remarqués et les mieux notés de la dernière décennie. Beaucoup le considèrent comme un classique instantané, dont la réputation devrait largement dépasser le cadre de sa sortie en salles », conclut Forbes.

Et vous, allez-vous le regarder ?

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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