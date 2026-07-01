Michael Byrne, acteur dans “Harry Potter” et “Indiana Jones”, est décédé à 82 ans

Michael Byrne, un acteur britannique connu pour ses rôles dans “Indiana Jones” et “Harry Potter”, est décédé le 20 juin dernier à l’âge de 82 ans.

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Michael Byrne

Un grand nom du cinéma britannique est décédé il y a quelques jours. Il s’agit du comédien Michael Byrne, qui est mort le 20 juin à l’âge de 82 ans, selon une annonce faite par The Guardian.

Michael ByrneCrédit photo : SIPA

L’acteur est né à Londres en 1943. Il a débuté sa carrière dans le début des années 1960 en jouant dans plusieurs séries télévisées britanniques comme “No Hiding Place”, “NET Playhouse”, “New Scotland Yard” et “Thriller”. Il s’est également distingué au théâtre puisqu’il a joué plusieurs classiques dont “Roméo et Juliette”, “La Cerisaie”, “Beaucoup de bruit pour rien” ou “La Mouette”.

Des rôles marquants

Au cours de sa carrière, Michael Byrne a eu plusieurs rôles dans des films sur la Seconde Guerre mondiale. Il a par exemple joué dans “L’Aigle s’est envolé”, “Un pont trop loin”, “L’Ouragan vient de Navarone”, mais c’est en 1989 qui s’est distingué.

Michael Byrne dans Crédit photo : Indiana Jones et la Dernière Croisade

Cette année-là, il a eu un rôle remarqué dans “Indiana Jones et la Dernière Croisade” puisqu’il incarnait le colonel nazi Ernst Vogel, un personnage glaçant qui a marqué tous les spectateurs qui ont vu ce film. On l’a également vu dans “Braveheart” dans le rôle du cruel officier Smythe.

La suite après cette vidéo

Un sorcier célèbre dans “Harry Potter”

Michael Byrne a également joué dans “Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1” puisque c’est lui qui interprète le célèbre mage Gellert Grindelwald, ennemi de Dumbledore

Michael Byrne dans Crédit photo : Warner Bros.

Il a aussi joué dans le James Bond “Demain ne meurt jamais”, où il incarne un amiral britannique. La dernière apparition de Michael Byrne au cinéma remonte à 2019, dans le film “Intrigo : Samaria”. Pour le moment, les causes de la mort n’ont pas été dévoilées.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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