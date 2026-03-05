Cet acteur de Better Call Saul est devenu livreur Amazon et révèle l'incroyable montant qu'il touche en royalties pour la série

Après l’aventure Better Call Saul, un acteur de la série a eu du mal à décrocher de nouveaux rôles. Aujourd’hui, il raconte travailler pour Amazon tout en touchant des royalties.

La dure reconversion d’un acteur de Better Call Saul

Les acteurs aussi luttent parfois pour joindre les deux bouts. Certains d’entre eux n’ont pas la garantie d’obtenir des rôles dans l’industrie et donc, de faire carrière. On pense par exemple à Tylor Chase, ex-enfant star devenu SDF. Ou bien à cet acteur de Breaking Bad dont le salaire n’était pas à la hauteur.

Voici un autre acteur de l’univers créé par Vince Gilligan dans une situation semblable. Les fans de Better Call Saul se rappellent sans doute de Ernesto/Ernie dans la série à succès. John Christian Love, son interprète, a donné de ses nouvelles. L’acteur a complètement changé de vie et sa confession sur le sujet a surpris les internautes.

De Better Call Saul à livreur Amazon

Crédit photo : AMC

Dans Better Call Saul, John Christian Love jouait le meilleur ami de Saul Goodman. Son personnage apparaît dans onze épisodes seulement, étalés sur quatre saisons. Et cela n’a, semble-t-il, pas suffi à John Christian Love pour lancer sa carrière.

L’acteur a publié une photo de lui au travail sur Reddit. Il a accompagné sa photo d’un message racontant qu’il est désormais employé chez Amazon. Sur l’image, on peut le voir en tenue de livreur, dans une camionnette livrant des colis.

« Salut, c'est moi, John Christian Love. Je voulais juste vous dire que, comme l'acteur qui vous a apporté Ernesto/Ernie dans Better Call Saul, je suis là, moi aussi, pour livrer des colis ! C'est dur. Mais on y va étape par étape. Prenez soin de vous ! »

Crédit photo : Reddit

Dans les commentaires, les internautes l’ont félicité d’avoir un emploi normal. Sauf qu’à lire John Christian Love, ce n’est pas tous les jours la joie. « Ma carrière est à l'arrêt, j'en ai marre d'attendre les opportunités, alors je vais me lancer dans mes propres projets, mais il faut que je fasse autre chose que ça parce que [ce travail] me tue vraiment. »

Quand les internautes lui ont demandé s’il touchait des royalties liées à Better Call Saul, John Christian Love a déclaré qu’il gagnait « 100 dollars [86 euros, ndlr] de temps en temps » grâce aux rediffusions de la série. Curieux, les internautes lui ont alors demandé si le rôle d’Ernesto était suffisant pour espérer poursuivre une carrière d’acteur. Visiblement déçu, l’acteur a répondu : « Better Call Saul n'a pas été le tremplin que j'espérais. » Malgré tout, John Christian Love précise qu’il n’a pas abandonné l’idée d’une carrière à la télé ou au cinéma.