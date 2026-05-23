L'acteur Tom Hardy viré d'une série à cause de son comportement

Coup de tonnerre sur le tournage de la série phénomène MobLand : l’acteur Tom Hardy aurait été écarté du projet en raison de son comportement jugé difficile.

Tom Hardy serait-il un acteur difficile ?

C’est en tout cas ce que laisse entendre la polémique qui secoue actuellement la série britannique MobLand.

Lancée en 2025 sur Paramount+, la production s’est rapidement imposée comme le programme le mieux noté de la plateforme de streaming.

Selon le média américain Puck News, cité par The Tab, le comédien de 48 ans aurait été écarté du projet avant le tournage de la saison 3, son contrat n’ayant finalement pas été renouvelé.

Tom Hardy insupportable sur le tournage de MobLand ?

Portée par un casting cinq étoiles, Pierce Brosnan, Helen Mirren ou encore Paddy Considine, MobLand met en scène deux clans mafieux s’affrontant dans une bataille sans merci, avec en jeu le contrôle d’un véritable empire du crime, détaille le synopsis officiel.

Dans la saison 1, Tom Hardy incarne Harry Da Souza, le fixeur de la famille Harrigan. Alors que la saison 2 vient tout juste de s’achever, la star britannique aurait fait des siennes sur le tournage.

Crédit Photo : Paramount

Selon nos confrères, le comportement du Britannique aurait été particulièrement difficile à gérer : il serait arrivé en retard sur le plateau à de nombreuses reprises, formulant des remarques non sollicitées sur le scénario et modifiant constamment les dialogues.

Ce n’est pas tout. Tom Hardy serait même allé jusqu’à critiquer le temps d’écran accordé à ses partenaires de jeu.

D’après des sources interrogées par le site spécialisé, il se serait plaint que « la série, initialement construite autour de lui, devenait de plus en plus une vitrine pour Helen Mirren, Pierce Brosnan et les autres acteurs ».

Crédit Photo : Paramount

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Les internautes réagissent au départ supposé de l’acteur

Toujours selon Puck News, l’acteur aurait également eu des tensions avec les producteurs Jez Butterworth et David Glasser, au point que le premier aurait menacé de quitter le projet.

« Paramount+ a finalement choisi d’écarter Tom Hardy, même si son contrat contenait une option mutuelle pour une troisième saison, ce qui signifie qu’il aurait également pu partir de son propre chef s’il l’avait souhaité », explique le média.

Cette révélation a fait l’effet d’une bombe sur la toile, où les fans de MobLand font déjà part de leur inquiétude après le départ supposé du comédien.

D’autres assurent même qu’ils ne suivront plus la série, estimant que Tom Hardy en était le principal atout.

Une personne a commenté :

« S’il était vraiment difficile sur le tournage, je peux le comprendre, mais c’était l’une des principales raisons pour lesquelles je regardais la série. Là, ça tue complètement mon enthousiasme pour la prochaine saison ».

Crédit Photo : Paramount

Une autre a écrit :

« Perdre Tom Hardy changerait totalement l’ambiance de MobLand. Pour beaucoup de spectateurs, il était le cœur de la série ».

Une troisième a ajouté :