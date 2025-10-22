Les spectateurs en larmes devant ce documentaire « horrifiant » noté 100% sur Netflix

En quelques jours seulement, ce documentaire s’est imposé en tête des charts sur Netflix. Son sujet, fort et poignant, a ému aux larmes les internautes.

Pourquoi ne pas opter cette fois-ci pour un documentaire ? Netflix en propose tout un tas, comme cette série paranormale par le créateur de Conjuring.

Cette fois-ci, c'est un autre documentaire sorti le vendredi 17 octobre sur la plateforme qui fait un carton sensationnel aux États-Unis où il se classe numéro un.

Cette fois-ci, c'est un autre documentaire sorti le vendredi 17 octobre sur la plateforme qui fait un carton sensationnel aux États-Unis où il se classe numéro un. Dans le reste du monde, son succès se confirme puisqu’il occupe la deuxième place des programmes les plus regardés actuellement.

Il s’agit de La Voisine idéale, un true crime relatant une dramatique histoire survenue en juin 2023 en Floride. « Les caméras d'intervention de la police révèlent comment un conflit de voisinage interminable a viré au drame. Un documentaire sur la peur, les préjugés et la légitime défense », renseigne Netflix.

Un documentaire qui émeut les internautes

La Voisine idéale et l’histoire dont elle est tirée ont profondément marqué les spectateurs. Cinq jours après sa sortie, le documentaire affiche le score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Il est réalisé par Geeta Gandbhir, une amie de la victime, qui a utilisé les images des caméras corporelles des policiers pour raconter l’histoire.

Le procédé fonctionne et immerge les spectateurs dans cette triste affaire. Le critique John Stark du site Mac the Movie Guy décrit un documentaire « puissant, émotionnellement épuisant et l'un des meilleurs et des plus importants films de l'année. »

Même son de cloche chez les spectateurs, émus par le drame causé par une voisine, Susan Lorincz, agacée par les cris des enfants qui jouaient dans sa rue :

« J’ai rarement vu un documentaire aussi captivant et intense… Il restera gravé dans votre mémoire pour toujours » ; « Vous ne verrez pas de film plus horrifiant cette année que #LaVoisineParfaite… J'ai pleuré de rage et de tristesse en le regardant. Voilà à quoi ressemble le mal » ; « J'ai regardé et j'ai pleuré comme un bébé », indiquent les internautes.

