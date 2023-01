The Last of Us, l'adaptation du jeu vidéo bat tous les record et devient la série la mieux notée de tous les temps

Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais depuis dimanche la nouvelle série HBO The Last of Us est au centre des discussions. Elle est même devenue la série la mieux notée de tous les temps sur le site Imdb.

Crédit : HBO

Impossible de se rendre sur les réseaux sociaux sans avoir des informations et des réactions sur la série The Last of Us. Tirée du populaire jeu vidéo du même nom vendu à 17 millions d’exemplaires dans le monde, The Last of Us fait désormais partie des séries incontournables en ce début d’année 2023.

Les spectateurs de la série créée par Craig Mazin (Chernobyl) sont dithyrambiques. Bien que seul le premier épisode ait été diffusé, les critiques et les spectateurs sont catégoriques : il s’agit tout simplement de la « meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée » (série et film confondus).

The Last of Us, la série la mieux notée de tous les temps

Pour beaucoup, The Last of Us a démarré sur les chapeaux de roue. Sur le site de référence Rotten Tomatoes, qui recense les notes des critiques et des spectateurs, la série HBO a obtenu le score de 97% sur 100. Devançant ainsi les adaptations Pokémon Detective Pikachu (68%) ou Sonic 2 (69%).

Autre site de référence en matière de séries et de films, Imdb sur lequel The Last of Us est tout simplement devenue la série la mieux notée de tous les temps sur la plateforme parmi les 10 000 séries recensées.

La série portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey devance les classiques Breaking Bad et The Wire (Sur écoute) reléguées respectivement à la troisième et quatrième place.

The Last of Us bénéficie d’une popularité grandissante qui risque bien de ne pas s’arrêter en si bon chemin, à en croire toutes ces réactions positives.