Nagui traité de « woke » à cause de la nouvelle version d'Intervilles, il répond cash à la polémique

Le DJ Philippe Corti ne comprend pas la décision de retirer les vachettes du célèbre jeu Intervilles. Il impute cette décision à Nagui, qu’il traite de « woke ». Ce dernier lui a répondu.

Après quinze ans d’absence, l’émission emblématique Intervilles s’apprête à revenir sur nos écrans. L’été prochain, elle sera de retour sur France 2 et sera présentée par Bruno Guillon et Nagui. L’animateur étant un fervent défenseur de la cause et du bien-être animal a notamment déclaré qu’il n’y aurait plus de vachettes pour cette nouvelle version.

Cette annonce a peiné de nombreuses communes du Sud-Ouest de la France qui ont refusé de participer à l’émission. Philippe Corti, le DJ qui avait officié dans Intervilles entre 2005 et 2009, a exprimé sa colère et s’en est pris à Nagui, son ancien collègue sur le jeu.

Dans les colonnes du Midi Libre, DJ Corti a déclaré : « Nagui m'a demandé si ça me plairait de revenir s'il faisait Intervilles. Non, sans vachette, c'est non ! Sinon on devrait faire les J.O. de natation sans l'eau dans la piscine, sur le béton ! C'est de la bien-pensance, Nagui c'est un woke ! ».

« Bonjour, c'est monsieur Nagui, c'est le woke »

Crédit photo : France Télévisions

Samedi 23 novembre 2024, Nagui était l’invité de C l'hebdo, sur France 5. Le sujet a évidemment été abordé par la présentatrice Aurélie Casse et Nagui n’a pas manqué d’appeler DJ Corti, en direct : « Bonjour, c'est monsieur Nagui, c'est le woke », a-t-il lancé non sans humour.

Les deux hommes ont ainsi pu gentiment s’expliquer. Philippe Corti a nié avoir traité Nagui de « woke », regrettant que ces propos aient été mal interprétés.

« J'ai dit que quand bien même, il me l'aurait proposé, je ne serais jamais allé faire une émission d'Intervilles sans vachettes. D'abord parce que ma culture camarguaise m'oblige à être droit dans mes bottes par rapport au travail des vachettes sur Intervilles et que je comprends les positions des uns et des autres ».

Crédit photo : France Télévisions

Sous l'impulsion de Nagui, Philippe Corti a précisé que l’animateur ne lui a pas proposé de participer à la nouvelle version. « Si on me l'avait proposé, j'aurais refusé ! », a-t-il fait savoir. Les deux hommes se sont finalement quittés en bons termes, mettant fin (ou presque) à la polémique.