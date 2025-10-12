Mort de l'actrice oscarisée Diane Keaton à l'âge de 79 ans

L’actrice américaine Diane Keaton est décédée à l’âge de 79 ans, ce samedi 11 octobre. Révélée par son premier grand rôle dans “Le Parrain”, elle avait obtenu l’oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans “Annie Hall” en 1978.

Tristesse à Hollywood ! Diane Keaton, actrice iconique des années 70 et 80, s’est éteinte ce samedi 11 octobre à l’âge de 79 ans en Californie. C’est un porte-parole de la famille de l’actrice qui a annoncé cette triste nouvelle au magazine People.

Née en 1946, Diane Keaton a obtenu son premier grand rôle dans Le Parrain, de Francis Ford Coppola, film dans lequel elle interprète Kay, la petite amie de Michael Corleone, incarné par Al Pacino. La filmographie de l’actrice est marquée par de nombreux succès de Woody Allen, dont elle est restée l’amie après avoir longtemps été la compagne, la muse et l’actrice fétiche dans les années 1970-1980 : Tombe les filles et tais-toi (1972), Woody et les Robots (1973) ainsi que Guerre et Amour (1975), puis Annie Hall (1977) pour lequel elle obtient l’Oscar de la meilleure actrice.

Crédit photo : United Artists

Trois autres nominations suivront, pour Reds, de et avec Warren Beatty (1981), Simples Secrets, de Jerry Zaks (1996), et Tout peut arriver, de Nancy Meyers, une comédie romantique avec Jack Nicholson (2003). L’Académie des Oscars n’a d’ailleurs pas tardé pour réagir à la disparition de l’actrice :

« Diane Keaton incarnait les contradictions de la condition humaine : drôle et fragile, brillante et meurtrie, toujours d’une honnêteté déchirante »

Diane Keaton, un soutien indéfectible à Woody Allen

De son vrai nom Diane Hall (Keaton est le nom de jeune fille de sa mère), elle raconte dans ses Mémoires parus en 2011 son enfance passée en Californie, son arrivée à New York à 19 ans pour prendre des cours de théâtre. Elle y évoque également l’adoption, seule, de ses deux enfants, mais aussi sa période de boulimie. « Toute la troupe fumait de l’herbe, moi je mangeais de la glace à la vanille », écrit-elle, détaillant comment elle se faisait vomir après avoir avalé des kilos de nourriture.

Crédit photo : Amy Sussman / Getty Images via AFP

En plein mouvement #MeToo, l’actrice avait soutenue son “ami” Woody Allen, alors confronté à des accusations d’abus sexuels lancées en 1992 par sa fille adoptive Dylan Farrow. Les poursuites contre lui avaient été abandonnées après deux enquêtes distinctes.

Jamais mariée, elle avait dit n’avoir aucun regret, y compris dans sa vie personnelle.

« Je crois que je suis l’une des rares femmes célibataires de mon âge à avoir fait des films sans s’être mariée, peut-être que je suis une anomalie ? »

Crédit photo : Paramount

En revanche, elle a eu de longues histoires d’amour avec des stars comme Warren Beatty et Al Pacino. Elle laisse donc derrière elle ses deux enfants adoptifs, tandis que les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été divulguées.