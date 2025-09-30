« Quelle honte » : la première actrice créée par I.A, Tilly Norwood, provoque la colère du monde du cinéma

Vent de colère et de stupeur à Hollywood, où de nombreuses stars du cinéma s’insurgent contre une actrice entièrement créée par… l’intelligence artificielle.

Cela n’aura échappé à personne : l’industrie du septième art est menacée par l’intelligence artificielle.

Doublage, montage, effets spéciaux, écriture de scénario… L’utilisation de cette technologie inquiète de plus en plus le milieu du cinéma, ce qui avait donné lieu à une grève d’ampleur à Hollywood en 2023.

Face à cette mobilisation, les entreprises de développement de l’IA continuent de jouer la carte de la provocation.

Lors du festival du film de Zurich, une nouvelle actrice a fait l’objet de toutes les attentions. La raison ? Cette comédienne, répondant au nom de Tilly Norwood, a été entièrement créée par une intelligence artificielle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tilly Norwood (@tillynorwood)

Celle-ci a vu le jour dans l’enceinte du studio Xicoia. La fondatrice de la société, Eline Van der Velden, présente sa récente création comme « la prochaine Scarlett Johansson ou Natalie Portman ».

À peine dévoilée, l’artiste virtuelle est déjà suivie par 36 000 abonnés sur son compte Instagram. Selon sa créatrice, la « jeune femme » intéresse plusieurs agences, qui aimeraient la représenter.

Crédit Photo : Capture d'écran/Youtube

Les acteurs crient au scandale

Sans réelle surprise, la création de «Tilly Norwood» a suscité une indignation collective parmi les acteurs.

C’est le cas de Melissa Barrera, ex-star de la saga Scream, qui a fait part de sa colère sur Instagram.

« J’espère que tous les acteurs représentés par l’agent qui fait cela le laisseront tomber. Quelle horreur », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Instagram

Même son de cloche pour sa consœur, Mara Wilson, vue dans les films « Matilda » et « Madame Doubtfire ».

« Honte à ces gens. Ils ont volé les visages de centaines de jeunes femmes pour créer cette actrice IA. Ce ne sont pas des créateurs. Ce sont des voleurs d’identités », dénonce l’Américaine.

De son côté, l’acteur Lukas Cage (« The White Lotus », « Smile 2 ») a réagi avec humour, en accusant sa « collègue » d’être « un cauchemar pour travailler » car celle-ci serait « incapable de se positionner sur le plateau ».

La fondatrice se défend

Cette vague de critiques est remontée jusqu’aux oreilles de la créatrice de Tilly Norwood. Eline Van der Velden, qui exerce aussi la profession de comédienne, a défendu son projet sur les réseaux sociaux.

Dessus, la cheffe d’entreprise néerlandaise précise que son «actrice» n’a pas pour but de remplacer un être humain. Elle est avant tout « une œuvre créative ».

« Tout comme l’animation, les marionnettes ou les effets spéciaux ont ouvert de nouvelles possibilités sans enlever quoi ce soit au jeu direct, l’IA offre une façon d’imaginer et de construire des histoires ».

Crédit Photo : Instagram

Selon ses propres mots, les comédiens virtuels « devraient être jugés comme faisant partie de leur propre genre, sur leurs propres mérites, plutôt que comparés directement aux acteurs humains ».

Des explications qui ne risquent pas de convaincre les professionnels !